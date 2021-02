La petite voleuse sur Arte : quel auteur culte du scénario est mort avant de le réaliser ?

"La petite voleuse" est un des sommets de la carrière de Claude Miller. Il devait pourtant être mis en scène par François Truffaut qui en avait écrit le scénario.

La petite voleuse : la main dans le sac

La petite voleuse est un film de Claude Miller sorti en 1988. Le long-métrage se situe dans la France d'après-guerre, en 1950. On y suit le destin de Janine (Charlotte Gainsbourg), une jeune fille de 16 ans qui vit dans une petite ville du centre de l'hexagone. Abandonnée par sa mère et n'ayant jamais connu son père, elle est élevée par son oncle (Raoul Billerey) et sa tante (Chantal Banlier). Hélas pour elle, ces parents de substitution ne s'intéressent guère à elle et à son éducation. Ils tiennent une crèmerie et n'ont pas de temps à lui consacrer. Alors Janine passe sa vie au cinéma à s'imaginer à la place des starlettes qu'elle admire sur l'écran. Comme elle s'ennuie et qu'elle veut vivre dans le luxe, elle se met à voler de manière compulsive. Que ce soit au collège, dans les boutiques de lingerie ou au presbytère, tous les lieux sont bons pour commettre un menu larcin.

Janine (Charlotte Gainsbourg) - La petite voleuse ©Ciné Cinq

Cette vie de criminelle ne peut cependant pas durer éternellement et elle finit par se faire prendre. Souhaitant s'émanciper de son oncle et sa tante, elle trouve un emploi de domestique dans une famille bourgeoise. Côté cœur, elle souhaite là aussi grandir plus vite. Elle se lance dans une liaison avec Michel (Didier Bezace), un homme marié rencontré durant une séance de cinéma. Cet intellectuel veut le meilleur pour Janine et lui propose de l'inscrire dans une école de dactylographie. Cette perspective ne la charme que moyennement, elle qui se rapproche de plus en plus de Raoul (Simon de La Brosse). Du même âge qu'elle, orphelin et voleur, Janine trouve d'étranges ressemblances entre sa vie et la sienne.

La petite voleuse est nommé à quatre César, dont celui du meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleure actrice. Il n'en remporte qu'un mais des plus rares puisque la catégorie n'a existé qu'entre 1986 et 1990 : celui de la meilleure affiche. Claude Miller peut être très fier de son œuvre, même si elle devait être au départ tournée par un autre.

Antoine et Janine

La petite voleuse est en effet né de l'imagination d'un autre très grand metteur en scène : François Truffaut. Le personnage de Janine devait même au départ apparaître dans le culte Les Quatre cents coups. Le réalisateur-scénariste en avait fait un des personnages centraux du film face à Antoine Doinel. Pourtant, au fur et à mesure de l'écriture, il trouve que Janine prend trop de place alors qu'il souhaite que l'histoire se focalise sur Doinel. Ne souhaitant pas dire au revoir à ce personnage de jeune fille attachante, il le met de côté et lui offre même son propre scénario intitulé La petite voleuse.

Les Quatre cents coups ©Les Films du carrousel

Pris par d'autres projets et mort prématurément en 1984, Truffaut ne put hélas jamais le tourner. La tâche incombera donc à Claude Miller, qui venait de tourner L'Effrontée trois ans avant avec la même Charlotte Gainsbourg au casting. Si Miller décide de mettre en scène le scénario de Truffaut, c'est qu'ils ont eu longtemps une relation professionnelle privilégiée. Le premier a en effet été le directeur de production du deuxième sur huit longs-métrages entre 1968 et 1975.

Cette collaboration se termina lorsque Miller prit à son tour son envol en tant que réalisateur. C'était en 1976 avec La Meilleure façon de marcher. Les deux hommes restèrent néanmoins très proches et Truffaut aurait été probablement très fier du travail que Miller a fait avec son scénario de La petite voleuse.