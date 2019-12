Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

La Reine des Neiges passe sur M6 lundi 23 décembre 2019. Découvrez comment la chanson « Libérée, délivrée » a totalement changé l’histoire du film et a fait d’Elsa le personnage phare que l’on connaît aujourd’hui.

La Reine des Neiges sorti en 2013 reste à ce jour le plus gros succès de tous les temps pour un film d’animation (si l’on ne compte pas Le Roi Lion) avec 1.27 milliards de dollars de recettes. La chanson du film, « Libérée, délivrée » interprétée par Elsa, a provoqué un véritable tsunami partout dans le monde, et résonne encore dans toutes les têtes. Mais saviez-vous qu’elle avait également changé l’histoire du film ? On vous explique tout.

Elsa devait être la méchante

Ça faisait depuis les années 1930 que Disney voulait adapter « La Reine des Neiges » d’Hans Christian Andersen, un conte datant de 1844 dans lequel un petit garçon se retrouve prisonnier de cette fameuse Reine dans un palais de glace. C’est finalement en 2013 que le studio parvient à mettre sur pieds cette adaptation, sauf que le résultat final n’a plus grand chose à voir avec le conte initial, puisque Elsa est la véritable star du film, qui tourne autour de son émancipation et de l’acceptation de ses pouvoirs.

Pourtant, au début de l’écriture du film, Elsa devait être la méchante. Dans les premiers storyboards, son apparence n’avait d’ailleurs rien à voir avec celle que l’on connaît. Elle était brune, avec des cheveux courts, et la peau bleue et se rapprochait plus de l’archétype de la méchante made in Disney.

Le personnage central du film devait à la base être Anna, une jeune paysanne qui allait rendre visite à La Reine des Neiges pour que cette dernière lui glace son coeur brisé. Les deux femmes n’avaient alors aucun lien de parenté alors qu’elles sont soeurs dans le film.

Libérée, délivrée a changé l’histoire du film

Robert Lopez et Kristen Anderson-Lopez, les deux compositeurs de La Reine des Neiges, avaient eu pour consigne d’écrire une chanson pour l’antagoniste du film, sauf que l’histoire de cette femme condamnée à errer dans un palais de glace les a énormément inspirés et « Libérée, délivrée » est née. Loin d’être un hymne à la cruauté ou à la gloire d’un méchant, ce morceau célèbre les incompris, les laissés pour compte, et les invite à s’affirmer, et à faire de leurs différences une force.

En écoutant ce morceau puissant, Jennifer Lee, la scénariste et réalisatrice du film, a compris qu’il fallait totalement réécrire l’histoire pour coller au mieux au message de « Libérée, délivrée« . Mais un problème demeurait : comment lier l’histoire d’Anna à celle d’Elsa ? C’est à ce moment-là qu’un des scénaristes a suggéré qu’elles devraient être soeurs. Et le script a été totalement réécrit et le film fût un immense succès.

Sa suite sortie il y a quelques semaines, La Reine des Neiges 2 suit d’ailleurs ses pas puisque le film cartonne au box-office et a récemment dépassé le milliard de dollars de recettes.