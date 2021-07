La Soupe aux choux sur France 3 : le duel de pets a failli ne pas voir le jour

Rediffusé chaque année à la télévision, "La Soupe aux choux" est un film mythique de la comédie française. Ses répliques et ses scènes cultes sont désormais connues de tous. Pourtant, l'une d'entre elles, qui voit Louis de Funès et Jean Carmet péter à tour de rôle, aurait pu ne jamais apparaître.

La Soupe aux choux : l'avant-dernier film d'une légende

En 1980, Louis de Funès découvre le roman La Soupe aux choux, que son fils lui conseille de lire. Fasciné par cette histoire qui mélange comédie et science-fiction, il décide de l'adapter au cinéma. Réalisé par Jean Girault, La Soupe aux choux est le film qui révèle Jacques Villeret. Ce long-métrage est surtout l'avant-dernier de Louis de Funès avant son décès en 1983. Déjà très malade (et victime d'une attaque cardiaque en 1975), l'acteur livre une prestation plus qu'émouvante, loin de son jeu outrancier et exubérant que l'on connaît tous.

Si, à sa sortie, le film n'est pas un grand succès critique, il devient culte grâce à ses nombreuses rediffusions. Ses dialogues, ses personnages et sa musique sont ainsi rentrés dans la postérité.

Pour rappel, le film suit deux paysans, Le Glaude et le Bombé, qui reçoivent la visite d'un extra-terrestre. Atterrissant en soucoupe volante dans le jardin de Le Glaude, ce dernier découvre les coutumes terriennes ainsi que la fameuse soupe aux choux.

Ces duels de pets qui ne sentaient pas bons

Louis de Funès s'est énormément impliqué dans le projet, notamment dans l'écriture de l'adaptation. En effet, bien que certaines intrigues présentes dans le livre d'origine soient supprimées, La Soupe aux choux est un film qui reste extrêmement fidèle à son matériau de base. Louis de Funès tenait d'ailleurs à ce que les passages de pétomanie restent conservés dans le long-métrage.

La Soupe aux choux ©Les Films Christian Fechner

Cependant, tout le monde n'était pas de cet avis. Yves Robert notamment avait fortement conseillé au célèbre comédien de ne pas inclure ce duel gazeux ridicule entre Le Glaude et Le Bombé. De Funes ne l'écouta pas et il eut raison puisque, jusqu'à aujourd'hui, on ne peut parler de La Soupe aux choux sans cette fameuse "scène de pets" . Pour rendre d’ailleurs cela possible, la production du film a engagé des imitateurs qui ont reproduit des bruits de flatulence. Après les avoir écouté, Louis de Funès et Jean Carmet choisissaient ceux qu’ils préféraient.