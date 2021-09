L'Absente : comment l'affaire Estelle Mouzin a inspiré Thibault de Montalembert pour son rôle

France 2 diffuse de nouveaux épisodes de la série "L'Absente" portée par Thibault de Montalembert et Clotilde Courau. L'acteur a récemment révélé avoir puisé son inspiration pour son rôle dans le livre du père d'Estelle Mouzin.

L'Absente : une histoire d'enlèvement

La série France 2 intitulée L'Absente est composée de huit épisodes au total. Ce thriller captivant réunit Clotilde Courau, Thibault de Montalembert et Marie Denarnaud. Cette nouvelle fiction télé, tout comme Une Affaire française sur TF1, est inspirée d'un fait divers marquant. En effet, la série puise une partie de son scénario dans la terrible histoire de Natascha Kampusch. La jeune femme autrichienne avait été enlevée et séquestrée du 2 mars 1998 au 23 août 2006. Cependant, l'histoire dans L'Absente prend un tout autre tournant.

Tout commence avec la mystérieuse disparition de la petite Marina dans les alentours de Dunkerque. Les années s'écoulent et la police n'arrive pas à remettre la main sur la fillette. Les parents de cette dernière, Hélène et Laurent, sont alors plongés dans un terrible chagrin qui aura raison de leur couple. Onze ans plus tard, une jeune femme est retrouvée à l'endroit où a disparu Marina. Malheureusement, elle est complètement amnésique. Qui est-elle ? Où était-elle ? De nombreuses questions restent sans réponse...

Un ouvrage inspirant

L'acteur Thibault de Montalembert que les fans de Dix pour cent connaissent bien, a longuement peaufiné son rôle pour L'Absente. En effet, il incarne le père de la petite fille qui vit terriblement mal sa disparition. Pour ce faire, l'acteur a révélé au Parisien s'être inspiré d'un tout autre fait divers, celui de l'affaire Estelle Mouzin, qui aurait été tuée par Michel Fourniret en 2003. Il a donc lu l'ouvrage écrit par le père de la jeune fille, intitulé Retrouver Estelle. À travers ces lignes, le comédien a réussi à percevoir l'extrême douleur d'un père en détresse.

L'Absente ©France 2

Pour être le plus juste possible et s'imprégner de ces émotions Thibault de Montalembert a réécrit des parties du livre en recopiant le prénom de Marina à la place d'Estelle. L'acteur était constamment avec l'ouvrage et il s'y référait régulièrement. Un livre qui l'a bouleversé :