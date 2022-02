L'Âge de glace : découvrez la version initiale et totalement différente de Sid

En 2002, les studios Blue Sky sortent leur tout premier long-métrage : "L'Âge de glace". Réalisé par Chris Wedge et Carlos Saldanha, le film rencontre un énorme succès et devient le premier épisode d'une franchise qui n'est toujours pas terminée. Saviez-vous qu'à l'origine, Sid le paresseux aurait dû être très différent ?

L'Âge de Glace : un classique de l'animation

Il faut remonter au début des années 2000. Le studio Blue Sky est encore jeune, et doit s'imposer au milieu des ténors que sont Disney, Pixar et Dreamworks. Grâce au duo de réalisateurs Chris Wedge et Carlos Saldanha, le premier long-métrage estampillé Blue Sky s'avère être une pure réussite. En 2002, les spectateurs peuvent ainsi découvrir L'Âge de glace, une comédie hilarante, nommée à l'Oscar du Meilleur film d'animation, qui se déroule au temps de la préhistoire.

L'Âge de glace ©Blue Sky / 20th Century Studios

Le récit suit un groupe d'animaux composé de Sid le paresseux, de Manny le mammouth et de Diego le tigre à dents de sabre. Le trio se lance dans une quête dangereuse pour ramener un bébé humain à son peuple. À l'époque, l'utilisation des images de synthèses pour les films d'animation est encore un procédé assez rare. L'Âge de glace fait partie des dix premiers films d'animation à utiliser cette méthode. Au box-office, le long-métrage rencontre par ailleurs un énorme succès avec plus de 383 millions de dollars de recettes pour un budget de 59 millions. Aujourd'hui, la franchise compte 5 films, et un sixième débarquera le 25 mars prochain sur Disney+.

Sid devait être totalement différent

L'un des points forts de L'Âge de glace, c'est évidemment Sid. Doublé par Elie Semoun en version française, le personnage est devenu l'un des principaux ressorts comiques de la saga, au même titre que Scrat. Maladroit, un peu stupide, malchanceux, c'est à lui qu'arrive la grande majorité des farces de la licence. Pourtant, à la base, le protagoniste devait être très différent. Les scénaristes Michael J. Wilson et Michael Berg avaient en effet imaginé un personnage sûr de lui, plutôt populaire, et qui rencontrait un énorme succès auprès des femmes. En gros, il était un charmeur, arnaqueur, beau parleur. À des années-lumière donc de notre bon vieux Sid pataud et attachant.

L'Âge de glace ©Blue Sky / 20th Century Studios

Chris Wedge et Carlos Saldanha et leur équipe avaient même commencé à mettre en scène ce Sid alternatif. Il y a même deux séquences qui ont été totalement terminées. L'une mettait en scène Sid en train d'arnaquer de jeunes enfants Oryctéropes et une autre le mettait en scène aux prises avec deux superbes femelles paresseuses. Une deuxième scène d'ailleurs assez suggestive puisque le paresseux devait dire des répliques aguichantes et recevoir un coup de pied dans l'aine. Une version qui a été supprimée car inappropriée aux enfants, remplacée par la scène où Sid se retrouve dans le bain de boue avec deux rhinocéros. Enfin, Sid devait même être harcelé et poursuivi par une femelle nommée Sylvia. Mais la 20th Century Fox a décidé de supprimer ces séquences, préférant dévoiler un film 100% pour les enfants. Toutes ces scènes supprimées peuvent notamment être vues sur le DVD "Super Cool Edition".