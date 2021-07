L'Amie prodigieuse sur France 2 : ce qui vous attend dans la saison 2

Après une première diffusion sur Canal+, "L'Amie prodigieuse" saison 2 arrive sur France 2. L'adaptation des romans d'Elena Ferrante portée par Gaia Girace et Margherita Mazzucco est à suivre à partir du 21 juillet 2021.

L'Amie prodigieuse, une excellente série

L’Amie prodigieuse est l'adaptation en série de l’œuvre littéraire d’Elena Ferrante. Le premier roman, paru en 2011, raconte l'enfance d'Elena Greco, une jeune fille qui vit dans une banlieue de Naples dans les années 1950. Elle va se lier d'amitié avec Raffaella Cerullo, surnommée Lila, et qui se démarque par son caractère de feu. Lila est très intelligente et a un désir de liberté. Elena, de son côté, reste observatrice et admirative de son amie. Toutes les deux vont grandir dans un milieu difficile. Surtout pour Lila, qui ne pourra pas continuer ses études. Sa famille n'ayant pas les moyens, contrairement à Elena.

Dès lors, les deux amies vont emprunter deux chemins différents. À l'adolescence, Elena va se focaliser sur ses études pour sortir de son milieu populaire, tandis que Lila va se marier à 16 ans.

L'Amie prodigieuse est une série passionnante sur la jeunesse italienne dans les années 1950, sur l'amitié complexe ou encore sur les différences de classe. Un programme de qualité, porté par les actrices Gaia Girace (Lila) et Margherita Mazzucco (Elena), et qui a eu droit à une saison 2, tirée du second tome d'Elena Ferrante : Le Nouveau Nom.

Au programme de la saison 2

Cette saison 2, composée de huit épisodes, reprend là où s'arrête le dernier épisode de la saison 1. Le jour de son mariage, Lila découvre que son mari a accepté de travailler avec la famille Solara. Et ce, en dépit du conflit ouvert entre Lila et Marcello Solara. Une trahison pour la jeune mariée qui va vite déchanter avec un mari violent. Et étant donné son caractère, elle ne compte pas se laisser faire. Quitte à se mettre toute sa famille et sa belle-famille à dos.

De son côté, Elena continue ses études et tombe amoureuse de Nino Sarratore, un garçon de son quartier qui est dans le même lycée qu'elle. Mais la jeune fille reste réservée et timide à ses côtés.

L'Amie prodigieuse ©Rai

Une partie de la saison 2 se déroule également sur l'île d'Ischia. Lila devant reprendre des forces pour donner un fils à son mari. Elena va l'accompagner, mais la présence de Nino sur l'île va provoquer une rivalité inavouée entre Elena et Lila...

Par la suite, Elena va quitter Naples pour ses études et écrire son premier roman, tandis que Lila va diriger une boutique de chaussures.

Quand sera diffusée la saison 3 ?

La saison 2 de L'Amie prodigieuse va donc mener à ce passage à l'âge adulte pour les deux protagonistes, avec un éloignement inévitable. La fin ouvre évidemment sur le troisième tome, Celle qui fuit et celle qui reste, qu'on espère être adapté très bientôt avec la saison 3. HBO (qui co-produit la série) a confirmée une troisième saison mais aucune date n'a été annoncée pour l'instant. Avec la crise sanitaire, la production a pris du retard. Mais dernièrement Variety évoquait une possible fin de tournage en septembre, tandis que les premiers épisodes seraient déjà en montage. Il faudra donc être encore patient avant de découvrir la suite sur nos écrans.

