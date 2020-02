Largo Winch mardi 4 février sur TFX : comment le tournage du film a sauvé la vie de Tomer Sisley

Vous avez aimé ? Partagez :

Tomer Sisley, la cascade de trop ? Alors qu’il venait de terminer le tournage de « Largo Winch », sorti au cinéma en décembre 2008, l’acteur pensait prendre du plaisir sur les pistes de la station de l’Alpe d’Huez. Victime d’une chute, il s’est très gravement blessé au dos. Un accident dont il s’est remis, grâce notamment à l’entraînement intense effectué pour le tournage du film…

Sorti au cinéma en 2008, Largo Winch avait la lourde tâche de traduire sur grand écran le succès des bandes dessinées Largo Winch. D’abord apparu dans une série de romans publiés entre 1977 et 1980, le héros milliardaire se fait une renommée internationale en bande dessinée, avec à ce jour 22 albums publiés depuis 1990. En 2008 Jérôme Salle réalise un film, avec Tomer Sisley dans le rôle-titre, et un confortable budget de 25 millions d’euros. Succès en France avec plus d’1,7 million d’entrées, le film est un échec à l’international, ce qui ne l’empêche pas d’avoir une suite en 2011, Largo Winch II, avec notamment Sharon Stone. Mais il s’en sera fallu de peu que le film Largo Winch soit le dernier de Tomer Sisley.

Largo Winch : la préparation physique intensive a sauvé Tomer Sisley

Tomer Sisley s’est fait connaître du public par une première carrière d’humoriste. Apparu dans quelques films, il se fait remarquer dans Truands de Frédéric Schoendoerffer, notamment grâce à une plastique très avantageuse. Une belle présence physique qui l’aide à obtenir le rôle de l’héritier-justicier milliardaire Largo Winch, un jeune homme séduisant et versé dans l’action sous toutes ses formes. Pour Largo Winch, dont il partage notamment l’affiche avec Gilbert Melki, Kristin Scott Thomas et Mélanie Thierry, il se prépare de manière très intensive avant et pendant le tournage, et il y réalise lui-même ses cascades.

Comme il le rapportait en 2011 à France Soir, l’acteur s’est gravement blessé le lendemain même de la fin du tournage de Largo Winch, compromettant alors sa carrière, et expliquant le temps passé entre ce film et sa suite.

J’ai eu un gros accident 24 heures après la fin du tournage de Largo Winch. […] J’ai fait le con à skis pour impressionner mes copains. J’ai eu dix fractures, dont certaines à la colonne vertébrale. Comme j’avais un dos en béton armé grâce au tournage du film, j’ai eu l’énorme chance de ne pas finir en chaise roulante…

L’accident est survenu le 19 janvier 2008, alors que l’acteur se trouvait à l’Alpe d’Huez pour le Festival international du film de comédie. Tomer Sisley est connu pour son goût des sports extrêmes et pour avoir un tempérament casse-cou. C’est à la fois ce qui l’a mis en danger et sauvé ce jour-là. Alors qu’il avait décidé de s’offrir quelques descentes de pistes, il s’est ainsi gravement blessé suite à une lourde chute dans le snowpark de la station.

Sans ces mois d’exercice intense pour le film, ma colonne vertébrale n’aurait pas supporté un tel choc…

Sûrement grisé par sa forme gagnée sur le tournage et par les prouesses du héros qu’il incarne, mais peut-être aussi inconscient de l’usure logique de son corps, Tomer Sisley s’est donc retrouvé dans un hélicoptère qui l’a conduit en urgence à l’hôpital de Grenoble. Heureusement, il a pu s’en remettre et poursuivre la carrière qu’on lui connaît. Mais il s’en est fallu de très peu que ce soit sa toute dernière cascade !

