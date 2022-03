L'Arme fatale 2 : quand Mel Gibson arrivait complètement ivre chaque matin sur le plateau

En 1989, après le succès du premier opus, Warner Bros. décide de produire une suite de "L'Arme fatale". Danny Glover et Mel Gibson sont de retour. L'interprète de Martin Riggs traverse une période sombre au moment du tournage.

L'Arme fatale 2 : le succès se poursuit

Après un premier opus très apprécié des fans, sorti en 1987, qui avait rapporté plus de 120 millions de dollars de recettes, Warner Bros décide de produire une suite deux ans plus tard. Richard Donner est de retour derrière la caméra tandis que les comédiens Mel Gibson et Danny Glover reprennent leurs rôles respectifs. La particularité de L'Arme fatale 2, c'est l'introduction d'un tout nouveau personnage : Leo Getz. Incarné par Joe Pesci, ce personnage secondaire devient l'un des principaux ressorts comiques de la licence et gagne rapidement le cœur des fans.

L'Arme fatale 2 ©Warner Bros.

L'Arme fatale 2 est un nouveau succès financier au box-office. En effet, le long-métrage rapporte plus de 227 millions de dollars de recettes mondiales. Le film est par ailleurs nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur montage sonore.

Mel Gibson et ses problèmes d'alcool

Comme beaucoup de stars hollywoodiennes, le succès de Mel Gibson l'entraîne vers des chemins sombres. Peu de temps après les triomphes des deux premiers Mad Max, son addiction à l'alcool s'accentue. En 1984, le comédien se voit retirer son permis pour conduite en état d'ivresse. Il reconnaît par la suite avoir commencé à consommer de l'alcool dès l'âge de 13 ans.

Pendant le tournage de L'Arme fatale 2, il avoue à Richard Donner qu'il boit jusqu'à 5 pintes de bière chaque matin avant de se rendre au travail. Une révélation assez hallucinante pour le cinéaste surpris par le professionnalisme et la ponctualité du comédien malgré cette importante quantité d'alcool. Mais la descente aux enfers ne s'arrête pas là. Mel Gibson reconnaît en 2003 que son addiction l'a conduit au désespoir. À la trentaine, il a même envisagé le suicide.

L'Arme fatale 2 ©Warner Bros.

La rechute

En 1991, Mel Gibson interrompt sa carrière cinématographique pour soigner son addiction. Mais il finit par retomber dans ses travers. En 2006, il est de nouveau arrêté pour conduite en état d'ivresse. L'un des plus gros scandales du comédien en lien avec l'alcool remonte à 2011. En effet, son ex-femme Oksana Grigorieva publie un enregistrement de Mel Gibson en sérieux état d’ébriété. On peut y entendre le comédien/réalisateur qui s'en prend à au scénariste Joe Eszterhas, chargé de lui pondre un scénario sur la révolte des Maccabées contre la dynastie grecque des Séleucides au IIème siècle avant J.C. Dans cet enregistrement, Mel Gibson est en désaccord avec le travail de son scénariste et pète totalement les plombs :

Pourquoi est-ce que je n'ai pas une première ébauche du scénario des Maccabées ? Qu'est-ce que t'as foutu, putain ?

Puis, on entend ensuite Mel Gibson s'en prendre violemment à son ex-épouse Oksana Grigorieva :

Je gagne de l'argent pour une sale petite suceuse de b*** qui profite de moi !

Un nouveau scandale qui pousse Mel Gibson a faire une nouvelle cure de désintoxication, et son combat finit par s'avérer payant. Le comédien est sobre depuis plus de dix ans, et tente de ne pas retomber dans ses travers :