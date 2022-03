L'Arme fatale 4 : quand Jet Li bougeait beaucoup trop vite pour les caméras américaines

En 1998, Jet Li débute sa carrière hollywoodienne en incarnant un redoutable tueur dans "L'Arme fatale 4". Ses prouesses martiales bluffent Richard Donner et son équipe, et sa vitesse devient même problématique pour eux sur le tournage...

L'Arme fatale 4 : pas encore trop vieux pour ces conneries

Onze ans après le premier volet et six ans après le troisième, Mel Gibson et Danny Glover refont équipe en 1998 dans L'Arme fatale 4, toujours sous la direction de Richard Donner. Dans ce quatrième épisode, Martin Riggs et Roger Murtaugh voient tous deux leur famille s'agrandir. Tandis que le premier s'apprête à accueillir son premier enfant avec Lorna (Rene Russo), le second découvre qu'il est sur le point de devenir grand-père.

L'Arme fatale 4 ©Warner Bros.

Tout irait pour le mieux pour les deux flics de Los Angeles s'ils n'avaient pas croisé par hasard un cargo avec à son bord de nombreux clandestins chinois. Leur enquête les mène jusqu'à l'oncle Benny Chan (Kim Chan), à la tête d'un réseau de contrebande. Tandis que leurs vies personnelles respectives leur échappent, Riggs et Murtaugh tentent de stopper un trafic de faux billets.

Joe Pesci, Chris Rock, Darlene Love et Jet Li complètent la distribution de L'Arme fatale 4, qui délaisse la noirceur des deux premiers opus pour mettre l'accent sur l'humour, à l'instar de son prédécesseur.

Jet Li, trop vif pour Hollywood

Si Martin Riggs n'est plus du tout le flic torturé d'antan et que le long-métrage enchaîne les vannes entre Joe Pesci et Chris Rock, il n'est pas pour autant dénué de violence. Jet Li offre par exemple plusieurs séquences brutales au film. Pour cette première expérience hollywoodienne, la star d'Il était une fois en Chine et Fist of Legend hérite de son premier rôle de méchant. Présenté comme un homme de main de l'oncle Benny, Wah Sing Ku s'impose vite comme le véritable antagoniste de L'Arme fatale 4. Ce redoutable tueur fait preuve d'une maîtrise hallucinante des arts martiaux, notamment au cours du final où les deux héros n'ont d'autre choix que d'unir leurs forces pour l'affronter.

L'Arme fatale 4 ©Warner Bros.

À l'origine, Richard Donner et le producteur Joel Silver envisagent Jackie Chan pour l'interpréter. Mais ce dernier refuse, ne voulant pas prêter ses traits à un personnage aussi machiavélique. Jet Li rejoint finalement le projet, accompagné du cinéaste et chorégraphe Corey Yuen pour superviser les combats, comme le rapporte Allociné. S'il n'est pas sûr de réussir à incarner un méchant, le comédien se montre finalement très convaincant.

Ses prouesses physiques bluffent toute l'équipe de Richard Donner. Interrogé par le Wall Street Journal en 1998, Joel Silver raconte :

Est-ce que je l'ai déjà vu faire quelque chose de surhumain sur le plateau ? Tous les jours. Ce type est si rapide que Mel a dû mémoriser ses coups. Jet se déplace trop vite pour que quiconque puisse anticiper ses mouvements.

Selon Screenrant, le réalisateur aurait même dû demander à Jet Li de ralentir, les caméras ne pouvant capter correctement ses gestes en raison de sa vitesse ahurissante...