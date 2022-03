L'Arme fatale : cette scène pour laquelle Mel Gibson a pris un énorme risque

"L'Arme fatale" est une référence absolue du buddy movie. Véritable classique du genre, le film culte de Richard Donner a créé un duo iconique : Mel Gibson et Danny Glover. Saviez-vous que dans le film, Mel Gibson a pris de gros risques en utilisant un pistolet chargé pour une scène culte ?

L'Arme fatale : la référence du buddy movie

En 1987, le cinéaste Richard Donner (Superman) met en scène le premier opus de la saga L'Arme fatale. Porté par Mel Gibson et Danny Glover, le long-métrage devient rapidement une référence absolue en matière de buddy movie. Le buddy movie est un style particulier au sein des films policiers qui met en scène un duo de flics que tout oppose, qui se retrouvent obligés de travailler ensemble malgré eux. Un genre aujourd'hui emblématique qui a fortement été influencé par L'Arme fatale justement. Aujourd'hui, des films comme Bad Boys, Hot Fuzz, Men in Black ou encore Tango & Cash ne seraient rien sans la recette de L'Arme fatale.

L'Arme fatale ©Warner Bros Pictures

Avec une nomination aux Oscars, L'Arme fatale devient un classique instantané. Le long-métrage cartonne au box-office avec plus de 120 millions de dollars de recettes (pour un budget estimé à 15 millions). Un triomphe total qui pousse la Warner à se lancer dans une saga complète. Richard Donner reviendra alors chaque fois derrière la caméra pour mettre en scène les trois suites de L'Arme fatale, sorties respectivement en 1989, 1992 et 1998. En tout, la quadrilogie a rapporté plus de 950 millions de dollars de recettes au box-office. Actuellement, la Warner est en train de produire un cinquième film, qui sera mis en scène par Mel Gibson lui-même, qui succède donc à Richard Donner, décédé le 5 juillet 2021.

Une balle à blanc pour plus de frissons

En 1987, Mel Gibson est déjà une star internationale grâce à sa participation à la trilogie Mad Max (1979, 1981 et 1985). Il a également tourné dans des productions comme La Rivière ou encore L'Année de tous les dangers. Mais avec L'Arme fatale, il gagne encore un peu plus en notoriété. Le rôle de Martin Riggs devient rapidement culte et se place comme l'un des plus emblématiques de sa carrière. Il faut dire que le comédien s'est donné à fond pour incarner ce policier névrosé, instable et dépressif depuis la mort de son épouse.

Martin Riggs (Mel Gibson) - L'Arme fatale ©Warner Bros Pictures

Martin Riggs est un flic suicidaire, comme le montre Richard Donner le temps d'une séquence inoubliable. Le protagoniste se retrouve seul dans sa caravane, et essaye de mettre fin à ses jours. Il met une arme dans sa bouche, prêt à tirer, mais ne trouve pas la force d'appuyer sur la détente, avant de sombrer en larmes. L'acteur américain n'a pas hésité à prendre un énorme risque pour cette scène. Afin d'augmenter l'intensité dramatique de la séquence et surtout de sa performance, Mel Gibson a demandé à la production de mettre une balle à blanc dans l'arme. Lorsque le comédien met l'arme dans sa bouche, celle-ci est donc chargée ! De quoi le motiver pour offrir une prestation inoubliable. Et on peut dire que cette méthode peu orthodoxe a plutôt bien fonctionné. On vous laisse avec la scène en question :