L’Arnacoeur lundi 6 juillet sur M6 : l’idée principale du film est tirée d’une histoire vraie

Il y a dix ans, la comédie romantique de Pascal Chaumeil, "L’Arnacoeur", sortait en salles. Romain Duris qui a le rôle principal, joue un briseur de couples professionnel. Une profession bien originale qui trouve son origine grâce à un des scénaristes.

L’Arnacoeur, la comédie romantique à la française

Sorti en 2010, L’Arnacoeur raconte l’histoire d’Alex Lippi, un “briseur de couples” professionnel. Usant de son charme, il est capable de transformer n'importe quel petit ami en ex. Avec sa sœur et son beau-frère, il gère une société qui a pour but de venir en aide à des femmes malheureuses dans leurs relations. Le problème c’est que sa société est dans le rouge et que les créanciers réclament leur argent, et vite. Pour sauver leur business de la faillite, Alex se voit contraint d'accepter un job risqué : celui-ci doit séduire Juliette, une riche héritière qui se laisse difficilement influencer. Le seul problème : elle file le parfait amour avec son compagnon anglais, Jonathan. Non seulement ça, mais le couple prévoit de se marier dans dix jours. Avec cette mission compliquée, Alex va vite se retrouver pris à son propre piège.

Pour réaliser cette comédie, le réalisateur a confirmé qu'il s'était inspiré du film New York Miami de 1934, réalisé par Frank Capra.

Un succès inattendu pour L'Arnacoeur

Au casting de cette comédie romantique fraîche et rythmée, on retrouve Romain Duris dans le premier rôle. Vanessa Paradis quant à elle campe le rôle de Juliette, une héritière au départ pas très sensible aux charmes du briseur de couples. Vous reconnaîtrez Andrew Lincoln (The Walking Dead) dans le rôle du fiancé anglais de Juliette. Quant à François Damiens et Julie Ferrier, ils complètent les rôles principaux du long-métrage. Avec près de 4 millions d'entrées, le film fait un carton au cinéma à sa sortie et se retrouve nommé aux Césars dans 5 catégories, notamment celui de meilleur film et meilleur acteur pour Romain Duris.

Ceci est d'autant plus une surprise qu'il s'agit du premier long-métrage de Pascal Chaumeil, qui décédera malheureusement 5 ans plus tard des suites d’un cancer. Celui-ci avait travaillé principalement en tant que 1er assistant réalisateur et réalisateur à la télévision, notamment pour la série de France 2 Fais pas ci fais pas ça.

L'Arnacoeur : basé sur une histoire vraie ?

Dans L’Arnacoeur, Alex est payé pour faire réaliser à des femmes qu’elles doivent quitter leurs compagnons. Un métier hors du commun qui tient son origine d’une histoire vécue par un des membres de la famille de Laurent Zeitoun, un des scénaristes du film.

Ma cousine germaine était amoureuse d'un garçon méprisable qui la rendait malheureuse. Il avait fait tatouer le prénom de son ex sur son bras et clamait qu'il l'aimait encore ! m'a dit : "Il faut lui présenter un mec bien qui lui ouvrira les yeux." En rigolant, je lui ai répondu : "Paie un comédien de la ligue d'improvisation et explique-lui ce qu'aime ta fille !" (...) L'idée du métier de briseur de couples vient de là

Une situation qui n’a pas fait des heureux dans la vraie vie mais qui a permis à cette comédie romantique de voir le jour. Romain Duris et Vanessa Paradis forment un duo dynamique qui partagent une belle alchimie. Quant à Julie Ferrier et François Damiens, ils crèvent l'écran dans le rôle d'un couple drôle et atypique. A noter que c'est la première fois que les acteurs se donnaient la réplique dans un film.

100% Culte