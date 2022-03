L'Attaque du métro 123 : John Travolta a vécu un terrible drame durant la production du film

Dans "L'Attaque du métro 123", John Travolta prête ses traits à un criminel énigmatique qui prend en otage les passagers d'un métro new-yorkais. Le comédien n'a pas pu assurer la promotion du film de Tony Scott en 2009, préférant rester aux côtés de ses proches pour faire face à une lourde épreuve.

L'Attaque du métro 123 : prise d'otages dans les sous-sols new-yorkais

Deux ans après Déjà vu, le regretté Tony Scott retrouve Denzel Washington pour L'Attaque du métro 123, son avant-dernier film. Dans ce thriller sorti en 2009, l'acteur incarne Walter Garber, aiguilleur du métro new-yorkais. Un jour comme les autres, alors qu'il s'apprête à quitter son poste, l'employé de la Metropolitan Transportation Authority s'aperçoit que la rame Pelham 123 n'avance plus.

Walter Garber (Denzel Washington) - L'Attaque du métro 123 ©Sony Pictures Entertainment France

Tentant de comprendre les raisons de ce blocage, Garber découvre qu'un certain Ryder (John Travolta) a pris en otage les passagers de la rame. Ce criminel chevronné et ses hommes réclament une somme colossale et menacent d'exécuter les voyageurs si cette dernière ne leur parvient pas. Tandis que le maire de New York (James Gandolfini) et que les autorités s'activent, l'aiguilleur s'improvise négociateur pour tenter d'éviter le massacre.

Luis Guzmán, John Turturro, Aunjanue Ellis et Michael Rispoli complètent la distribution de cette deuxième adaptation du l'ouvrage Les Pirates du métro de John Godey, publié en 1973. La première, signée Joseph Sargent, remonte à 1974. Dans cette seconde version, Denzel Washington et John Travolta succèdent à Walter Matthau et Robert Shaw dans les rôles principaux.

John Travolta en deuil pendant la promotion

Le 10 juin 2009, deux jours avant la sortie du long-métrage aux États-Unis, la star de Grease et Pulp Fiction publie un communiqué sur son site internet. Dans ce dernier, l'acteur explique à ses fans qu'il ne peut assurer la promotion de L'Attaque du métro 123, préférant rester au côté de sa famille, alors en plein deuil. Quelques mois plus tôt, le 2 janvier 2009, le jeune Jett Travolta, fils aîné du comédien et de sa compagne Kelly Preston, décède à l'âge de seize ans.

Ryder (John Travolta) - L'Attaque du métro 123 ©Sony Pictures Entertainment France

Alors que la famille séjourne dans un hôtel des Bahamas, le corps de l'adolescent est retrouvé sans vie dans la salle de bains de sa chambre. Sa mort est ensuite prononcée à l'hôpital de Freeport, selon les informations de 20 minutes. Cité par le magazine People, Michael Ossi, avocat de l'acteur, explique alors :

Toutes les tentatives pour le réanimer ont été vaines. John a tout tenté pour réanimer son fils. Il lui a fait du bouche-à-bouche durant plus de dix minutes jusqu’à l’arrivée des secours.

Un méchant pas comme les autres

Souffrant du syndrome de Kawasaki, le jeune garçon aurait succombé à une attaque cardiaque. S'il n'est donc pas en mesure d'assurer la promotion de L'Attaque du métro 123, John Travolta assure à propos de sa participation au film :

Tony (Scott) m'a laissé la liberté de définir puis de devenir le cerveau maléfique ultime. Ce rôle m'a donné la chance d'ignorer toutes les limites morales et éthiques, et d'explorer à quel point ce personnage pouvait vraiment être mauvais.

Tony Scott déclare quant à lui au sujet de la performance du comédien et du personnage de Ryder, lors d'un entretien pour Collider :