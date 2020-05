Le Brio dimanche 24 mai sur France 2 : Camélia Jordana et Daniel Auteuil n'étaient pas les premiers choix

La comédie française Le Brio est diffusée le 24 mai sur France 2. Saviez-vous que Camélia Jordana et Daniel Auteuil n'étaient pas les premiers choix de l'équipe du film ?

Sorti en novembre 2017 dans les salles françaises, Le Brio réalisé par Yvan Attal avec Daniel Auteuil et Camélia Jordana en têtes d'affiche, a été un véritable succès populaire avec plus d'un million d'entrées au box-office pour un budget estimé à moins de dix millions d'euros.

Cette comédie sociale raconte le parcours de Neïla Salah, une jeune femme brillante née à Créteil qui rêve de devenir avocate. Inscrite à l'Université d'Assas, dans les beaux quartiers parisiens, elle suit les cours de Pierre Mazard, professeur reconnu mais provocateur. Pour se racheter une conduite, ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d'éloquence. Portée par ce mentor à la fois tyrannique et bienveillant, Neïla plonge dans l'univers des joutes verbales, de la rhétorique et de l'excellence.

Le Brio : les scénaristes pensaient à un autre duo

Si le duo Daniel Auteuil/Camélia Jordana fait mouche et que cette dernière a remporté le César de la révélation féminine en 2018, les deux acteurs n'étaient pas les premiers choix envisagés par l'équipe.

En effet, à l'occasion de la diffusion du film ce dimanche 24 mai sur France 2, Victor Saint Macary, l'un des scénaristes du film, a partagé sur son compte Twitter une feuille de présentation, sur laquelle on découvre que le rôle masculin était écrit pour Fabrice Luchini, et le rôle féminin pour Melha Bedia (révélée cette année dans la comédie Forte) :

Victor Saint Macary explique ensuite avoir écrit, avec sa co-scénariste Yaël Langmann, les personnages en pensant à Fabrice Luchini et Melha Bedia, et que ce document de présentation a servi à "vendre le film". Contacté sur Twitter, Victor Saint Macary nous a indiqué que le choix du duo Daniel Auteuil/Camélia Jordana avait été fait par les producteurs et le réalisateur du film.

Dans le document, on découvre également les références qu'avaient les scénaristes pendant l'écriture du film, qui vont de Rocky à La famille Bélier, en passant par Karaté Kid.