Le bruit des trousseaux : c'est quoi ce téléfilm adapté du roman de Philippe Claudel ?

France 2 propose la fiction "Le bruit des trousseaux", adaptée du roman autobiographique éponyme de Philippe Claudel. On suit la vie d'Alexis, un jeune professeur de français prêt a entamer sa première journée d'enseignement à la maison d'arrêt de Nancy.

Le bruit des trousseaux : une fiction inspirée de la vie de Philippe Claudel

L'écrivain et réalisateur Philippe Claudel a lui-même enseigné pendant des années dans le milieu carcéral. Une expérience de vie poignante qui lui a permis d'écrire un ouvrage dans lequel il a retranscrit sous forme d'anecdotes toutes ses pensées et les différentes situations qu'il a traversées. Le téléfilm diffusé sur France 2 porte le même titre : Le bruit des trousseaux. À l'écran, on retrouve Cyril Descours, Déborah François, Diane Rouxel, Angelica Sarre, mais aussi Frédéric Pierrot.

Le bruit des trousseaux ©France Télévisions

Pour s'imprégner du rôle, le comédien Cyril Descours a évidemment lu le livre, mais il s'est également nourri du témoignage du réalisateur. Il incarne ici un jeune professeur de français, qui commence tout juste sa carrière, en donnant des cours de français à la maison d'arrêt de Nancy. Pour garder la fraîcheur de son personnage, le comédien ne s'est ainsi pas rendu en prison avant le tournage de ce projet. En effet, il a souhaité découvrir les lieux seulement lors du tournage pour être en accord avec son personnage. Une découverte marquante pour Cyril Descours, qui nous en dit un peu plus :

J'ai découvert le milieu carcéral au fur et mesure du film, comme Alexis. Quand on a tourné notamment à la maison d'arrêt de Clairvaux, ça a été quelque chose de très puissant pour moi, car c'est un lieu très chargé. On était dans une partie désaffectée, mais il y avait ce lieu qui vibrait de l'énergie si particulière de la prison. C'est vraiment un milieu qui reste très mystérieux.

Un téléfilm touchant illustrant le milieu carcéral

France 2 met en lumière la vie qu'il y a dans les prisons. Ainsi, le téléfilm Le bruit des trousseaux vient sensibiliser les téléspectateurs à ce milieu qui est méconnu. Si l'on voit les détenus, on voit aussi les professionnels qui y exercent. La prison est un lieu qui marque à jamais une personne. Alexis va en faire les frais et va devoir composer avec son nouveau quotidien qui est bien éloigné de celui de son entourage. Le synopsis officiel est le suivant :

Un jeune professeur de français entame sa première journée de cours à la maison d'arrêt de Nancy lorsqu'il rencontre par hasard une jeune femme dont il tombe follement amoureux. C'est avec la naissance de cet amour que le jeune homme découvre les réalités de l'univers carcéral. L'âpre sincérité des relations qu'il noue avec ses élèves derrière les barreaux le séduit peu à peu, au grand dam de ses proches, qui peinent à comprendre son choix professionnel. Il est rapidement confronté à des parcours de vie déchirants, auxquels il tente d'apporter une bienveillante compassion. Ses collègues le mettent en garde contre le risque de prendre fait et cause pour les détenus...

Le jeune prof de français n'en ressortira sûrement pas indemne, mais il va apprendre et s'enrichir en expériences aux côtés de ses élèves et de ses collègues de travail. La fiction est empreinte de réalisme, sans jamais porter de jugement sur les détenus, même s'ils ont commis l'irréparable.