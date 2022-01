Le Chant du Loup : pourquoi le casting du film est principalement masculin ?

Les films de sous-marin sont très rares en France. Et ce, à la différence des États-Unis où on compte quelques classiques tels qu'U-571, À la poursuite d'Octobre Rouge ou bien encore USS Alabama. Sorti en 2019, Le Chant du Loup fut donc un petit événement. Premier film d'Antonin Baudry, le film suit l'histoire d'une "Oreille d'or", jargon qui désigne les analystes acoustiques dans les sous-marins. Ce dernier commet pourtant une erreur d'analyse qui met en danger tout un équipage. Cherchant à regagner la confiance de ses camarades, il se retrouve pris dans un conflit mondial qui le dépasse.

Succès dans les salles (1,5 millions d’entrées), Le Chant du Loup peut également se targuer d’avoir obtenu 3 nominations aux Césars, dont une récompense. Pas mal pour un réalisateur novice, précédemment connu pour avoir été au scénario de la bande dessinée Quai d’Orsay (il fut également à l’écriture de son adaptation cinématographique).

François Civil, Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz…Sur le papier, Le Chant du Loup compte une magnifique distribution. Cette dernière reste toutefois exclusivement masculine, car aucun personnage féminin ne se trouve à bord du sous-marin dans le film. Un choix qu’Antonin Baudry assume parfaitement car il a voulu coller au plus près de la réalité. En effet, comme il déclare dans le Huffpost, les femmes sont totalement absentes de ce type d’appareil :

Quand j’ai observé tout ce monde-là, quand j’ai plongé, j’ai vu un monde d’hommes. (…) Il n’y avait aucune femme à bord des sous-marins sur lesquels je suis monté. Et il n’y en a toujours pas dans les sous-marins nucléaires d’attaque.

Il faut savoir que, jusqu’à 2014, les femmes n’étaient pas autorisées à intégrer l’équipage d’un sous-marin. C’est Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense de l’époque, qui annonça cette année-là, l’affectation de plusieurs femmes officiers à bord d’un sous-marin nucléaire. Cependant, c’était « à titre expérimental » dans un premier temps. Si le secteur tend à un peu plus se féminiser ces dernières années, le taux de femmes présentes dans la flotte de surface est encore très faible, en comparaison de celui des hommes.

D’où le choix d’Antonin Baudry de ne mettre que des personnages masculins à bord du sous-marin dans Le Chant du Loup :

Évidemment, je me suis posé la question d’introduire un personnage féminin. (...) Mais je crois beaucoup à la sincérité et à l’authenticité dans un film. J’ai observé un monde d’hommes, alors j’ai voulu décrire un monde d’hommes. Changer ça aurait été prendre une pause, et ce n’est pas ce que j’avais envie de faire. Je suis resté fidèle à l’univers dans lequel je m’étais immergé.