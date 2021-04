Le Chant du loup sur M6 : mais au fait, c'est quoi l'Oreille d'Or ?

Sorti en 2019, « Le Chant du loup » est un énorme succès français. Le long-métrage, réalisé par Antonin Baudry, se veut être le plus fidèle possible au monde militaire qu'il dépeint. Il y évoque l'Oreille d'Or, un rôle important dans un sous-marin.

Le Chant du loup : énorme succès à la française

Pour son premier long-métrage, Antonin Baudry a frappé fort. Le Chant du loup est une énorme réussite autant critique que populaire. Porté par un casting impressionnant, notamment composé de François Civil, d'Omar Sy, de Mathieu Kassovitz ou encore de Reda Kateb, Le Chant du loup s'est également avéré être un triomphe au box-office avec plus de 12 millions de dollars de recettes. Côté récompenses, le film comptabilise trois nominations au César, pour une statuette, celle du Meilleur son.

Le Chant du loup ©Pathé

Le Chant du loup raconte le destin d'une jeune recrue au sein de l'armée française. Un homme qui a un don rare : reconnaître chaque son qu'il entend. Il est donc affecté à bord d'un sous-marin nucléaire français pour ses capacités hors du commun. On le surnomme rapidement l'Oreille d'Or. Avec une maîtrise totale de son environnement et de ses personnages, Le Chant du loup se place en tout cas comme l'un des meilleurs divertissements français de ces dernières années.

C'est quoi l'Oreille d'Or ?

Dans le langage militaire, l'Oreille d'Or est une expression assez répandue, et surtout utilisée par les sous-mariniers. C'est un surnom donné aux individus spécialisés dans l'analyse acoustique. Ils sont experts en guerre acoustique, chargés d'écouter les bruits et les sons qui peuvent être d'origine biologique, sismique ou humaine. Généralement officier ou sous-officier, ces « oreilles d'or » remplissent également un rôle de conseiller du commandant. Sous l'océan, il n'y a quasiment aucune lumière, et les sous-marins ne disposent d'aucun hublot. Tout repérage se fait au son. D'où le rôle indispensable de l'Oreille d'Or. Ils sont recrutés pour leur excellente mémoire auditive et leur sens musical développé. Ils sont formés pour la reconnaissance auditive des bruits sous-marins, naturels et artificiels. Leur but est d'identifier un bâtiment de guerre, et de déceler les bruits précis comme ceux des tubes de torpilles.

Le Chant du loup ©Pathé

Ainsi, l'Oreille d'Or, aidé par les sonars, est chargé de repérer tous les bruits suspects pour anticiper tout danger extérieur. L'un d’entre eux est le chant du loup. Dans le jargon militaire, le chant du loup désigne le bruit d'un sonar qui plonge et repère la position d'un autre sous-marin. Quand l'Oreille d'Or parvient à capter ce son, ce n'est clairement pas bon signe.

L'importance du son

Ainsi, Le Chant du loup se repose énormément sur des ressorts sonores. Rien que par ses expressions (l'Oreille d'Or, le chant du loup, etc...), le film cherche à axer son déroulement sur des éléments auditifs. C'est en tout cas ce qu'Antonin Baudry a voulu mettre en avant, comme il le racontait au micro d'Allociné à l'époque de la sortie du film :