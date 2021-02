Le Choc des Titans sur NRJ12 : avez-vous remarqué ce chroniqueur français au casting du film ?

En 2010 le français Louis Leterrier est chargé de mettre en scène un remake de « Le Choc des Titans ». Porté par Sam Worthington saviez-vous cependant qu'un chroniqueur français s'est dissimulé dans le casting ?

Le Choc des Titans : remake d'un immense classique

Porté par Sam Worthington, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Mads Mikkelsen, Nicholas Hoult ou encore Danny Huston, Le Choc des Titans est un remake du classique de 1981 réalisé par Desmond Davis. À l'époque, la distribution se composait de Laurence Olivier et d'Ursula Andress tandis que le légendaire Ray Harryhausen s'occupait des effets spéciaux. Pour la version 2010, c'est le réalisateur français Louis Leterrier qui est chargé par la Warner de remettre ce mythe au goût du jour.

Malheureusement, le film a globalement reçu des critiques négatives, que ce soit de la presse comme des spectateurs. Côté box-office, le long-métrage a cependant rapporté plus de 493 millions de dollars de recettes à travers le monde (pour un budget de 125 millions). Un score suffisant pour lancer la production d'une suite : La Colère des Titans.

Le Choc des Titans ©Warner Bros Studios

Même Sam Worthington a été déçu par ce long-métrage. Il s'est notamment excusé pour sa prestation peu convaincante dans le film quelques mois après sa sortie :

Je pense que le premier a déçu certaines personnes. Pour dire les choses, je pense que je peux jouer bien mieux que ça. On va prendre en compte ce que le public a pu écrire sur le net, et on va leur donner le p... de film qu'ils veulent. Je veux croire que le prochain satisfera le plus de gens possible

Un chroniqueur français se cache dans le casting

Au milieu de ce casting ultra impressionnant, il y a un homme qui s'est retrouvé ici un peu sans raison. Un individu que personne n'attendait au casting d'une super-production américaine comme Le Choc des Titans. Et pourtant, il est bien là. En effet, les plus attentifs auront remarqué la présence de Mouloud Achour, chroniqueur chez Canal +, dans la peau de Kucuk. C'est son premier rôle dans un film américain après des apparitions dans des productions françaises comme Sheitan, Astérix aux Jeux Olympiques, ou encore Cyprien. Mouloud Achour, qui présente aujourd'hui sa propre émission sur Canal+, devait déjà apparaître dans L'Incroyable Hulk, le précédent film de Louis Leterrier, mais il avait raté le jour du tournage. Enfin, plus exactement, il ne s'était pas réveillé le jour J... Le cinéaste lui a donc offert une seconde chance pour lui permettre d'apparaître dans Le Choc des Titans.

Le Choc des Titans ©Warner Bros Studios

Mouloud Achour connaissait Louis Leterrier depuis quelques années, depuis la sortie de Danny the Dog. Le présentateur de Clique a gagné le rôle face à de nombreux prétendants. Par la suite, il a suivi un entraînement intensif pendant un mois et demi pour prendre de la masse musculaire. A raison de huit heures de sport par jour. En tout cas, la pression devait être énorme pour Mouloud Achour de se retrouver sur le même plateau que des comédiens comme Mads Mikkelsen ou Liam Neeson. C'est en tout cas ce qu'il racontait à L'Express à l'époque de la sortie du film :

Le premier jour a été vraiment important. Nous nous sommes tous retrouvés pour tourner notre première scène et l'attente du clap était insupportable. Nous nous étions vus pendant un mois avant de commencer et nous avions bien répété. Mais le jour du tournage il fallait assurer. Ce n'était plus de la rigolade. En costume avec Sam Worthington et Madds Mikkelsen, on se regardait et on savait qu'il fallait donner tout ce qu'on avait.

Depuis cette expérience sur Le Choc des Titans, Mouloud Achour n'est plus vraiment apparu au cinéma. Dernièrement, il a seulement offert deux courts caméos dans La Crème de la Crème et dans Toute ressemblance... A quand son prochain grand rôle ?