Le Doudou sur TF1 : cette actrice a joué son dernier rôle dans le film

Un buddy movie français qui a pour intrigue la recherche d'une peluche pour enfants ? C'est tout l'objet du film "Le Doudou", sorti en 2017, avec Kad Merad et Malik Bentalha en tête d'affiche. Cette comédie est également dédiée à Isabelle Sadoyan, qui joue ici son dernier rôle, avant son décès survenu la même année.

Une comédie réalisée par les créateurs de Les Tuche

C'est à la suite du carton de Les Tuche 2 que le producteur du film Richard Grandpierre demande à Julien Hervé et Philippe Mechelen d'écrire un nouveau scénario de comédie. En effet, les deux hommes sont les scénaristes et créateurs de la célèbre famille du village de Bouzolles. Au final, le producteur leur proposera de réaliser eux-mêmes ce nouveau film qui s'intitulera Le Doudou. Inspiré de leurs expériences respectives de parents, ils décident donc de prendre pour intrigue principale la chasse à cet objet cher aux enfants.

Le Doudou suit donc Michel, qui a perdu le doudou de sa fille à l'aéroport. Complètement désespéré, il décide de déposer un avis de recherche, avec une juteuse récompense à la clé. C'est alors que Sofiane, qui travaille dans ce même aéroport, décide de profiter de l'occasion pour se faire un peu d'argent en prétendant savoir où se trouve la peluche. Entre quiproquos et mensonges, les deux hommes vont collaborer pour retrouver ce fameux doudou.

Le Doudou ©TF1 films production

En plus de Kad Merad et Malik Bentalha, le film compte également au casting Guy Marchand, Romain Lancry, David Salles, Olivier Baroux, Lou Chauvain, Elie Semoun, Julia Vignali (compagne de Kad dans la vraie vie) et Isabelle Sadoyan.

Hommage du film à une figure du théâtre

Parlons d'Isabelle Sadoyan. En effet, Le Doudou est dédié à cette comédienne qui a disparu à l'âge de 89 ans. Celle qui interprète dans le film une octogénaire nostalgique du IIIème Reich, est née à Lyon en 1928. Etudiante au conservatoire de sa ville natale, elle participa à la création du Théâtre de la Comédie en 1950, en compagnie notamment du célèbre dramaturge Roger Planchon et du comédien Jean Bouise, son futur époux. Dès lors, elle deviendra l'une des représentantes les plus célèbres des planches lyonnaises, jouant dans près d'une centaine de pièces théâtrales. En parallèle, la comédienne a également suivi une formation de couturière, ce qui lui a permis d'assurer les costumes de plusieurs pièces.

Bien qu'elle ne possède pas un nom aussi ronflant que certaines stars du Septième Art, Isabelle Sadoyan a aussi tourné pour les plus grands, apparaissant dans des films réalisés par Claude Sautet, Luis Bunuel, Claude Chabrol, Luc Besson, Claude Lelouch ou encore Jean-Luc Godard. En sept décennies, elle a joué dans plus de cinquante films, sans compter sa présence dans quelques téléfilms et séries télévisées.

Le Doudou ©TF1 films production

Malgré une longue carrière, elle ne connaîtra les joies des nominations et des récompenses que durant les années 2010. En effet, en 2010, elle est nommée pour le Molière de la meilleure comédienne dans un second rôle pour Les Fausses confidences. Elle obtiendra finalement la statuette en 2014 pour son rôle dans L’Origine du monde. En dépit de son âge avancé, cette passionnée de théâtre continuait encore à se produire, comme en témoigne sa dernière pièce intitulée de manière prémonitoire Avant de s'envoler, et jouée en 2016 ! Soit un an avant sa mort...

La comédienne, à qui il a été remis la Légion d'honneur en 2012, fut inhumée auprès de son mari en juillet 2017.