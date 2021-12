Le Flic de Beverly Hills 2 : quand Eddie Murphy terrifiait Tony Scott

Passé de la scène au cinéma en faisant équipe avec Nick Nolte dans 48 heures, puis avec Dan Aykroyd dans Un fauteuil pour deux, Eddie Murphy se retrouve seul en tête d’affiche avec Le Flic de Beverly Hills. Deux ans après la sortie de ce premier volet réalisé par Martin Brest, Axel Foley fait son retour dans les salles obscures en 1987, alors qu’il devait initialement revenir à la télévision, ce que son interprète avait catégoriquement refusé.

Enquêtant sous couverture à Detroit pour démanteler un sombre trafic de cartes de crédit, le policier se rend en urgence à Los Angeles lorsqu’il apprend que le commissaire Bogomil (Ronny Cox) a été blessé par balles. Arrivé en Californie, Foley retrouve ses amis Taggart (John Ashton) et Rosewood (Judge Reinhold).

Ses partenaires lui révèlent que l’énigmatique gang de l’Alphabet, spécialisé dans les braquages, serait derrière la tentative d’assassinat de Bogomil. Le trio se lance sur les traces des criminels, menés par la redoutable Karla Fry (Brigitte Nielsen).

Jürgen Prochnow, Dean Stockwell et Paul Reiser complètent le casting de cette suite mise en scène par Tony Scott. Avec Le Flic de Beverly Hills 2, le cinéaste signe son troisième long-métrage, après Les Prédateurs et Top Gun.

Après le succès de Top Gun, les producteurs Don Simpson et Jerry Bruckheimer se tournent à nouveau vers le réalisateur pour le retour d’Axel Foley. Tony Scott, qui vient de passer la quarantaine, se montre d’abord réticent vis-à-vis du projet, persuadé qu’il n’est pas fait pour la comédie. Cité dans l’ouvrage Tony Scott, Le Dernier samaritain d’Aubry Salmon, le cinéaste décédé en 2012 affirme à ce sujet :

L’idée de faire une comédie me terrifiait. Mais Don et Jerry n’ont pas arrêté de me dire : 'C’est bon, tu peux le faire, tu peux le faire'.