Le Flic de Beverly Hills 3 : pourquoi le tournage a été compliqué pour Eddie Murphy ?

Lorsqu’il tourne "Le Flic de Beverly Hills 3", Eddie Murphy vient d’encaisser l’échec de "Monsieur le député". Pour ses retrouvailles avec le personnage d’Axel Foley, l’acteur n’est pas vraiment d’humeur à rire.

Le Flic de Beverly Hills 3 : panique à WonderWorld

Neuf ans après le premier opus orchestré par Martin Brest et sept ans après le deuxième signé Tony Scott, Eddie Murphy reprend le rôle d’Axel Foley dans Le Flic de Beverly Hills 3. Sorti en 1994, le film débute avec la mort de l’inspecteur Todd (Gilbert R. Hill).

Alors qu’il dirige une opération censée être sans danger à Detroit, Foley assiste impuissant à l’exécution de son supérieur par des criminels lourdement armés. Il découvre rapidement que ces derniers pourraient avoir un lien avec le parc d’attraction WonderWorld, à Los Angeles. Pour se venger, le policier décide donc de retourner en Californie, où il retrouve son ami Billy Rosewood (Judge Reinhold).

Menant son enquête sans autorisation au milieu des manèges à sensation, Axel Foley comprend qu’Ellis Dewald (Timothy Carhart), responsable de la sécurité de WonderWorld, est à la tête d’un trafic de faux billets.

Le Flic de Beverly Hills 3 © Paramount Pictures

Theresa Randle, Héctor Elizondo et Stephen McHattie complètent la distribution de ce troisième volet mis en scène par John Landis. Véritable spécialiste des caméos, le réalisateur de The Blues Brothers invite de nombreuses personnalités dans Le Flic de Beverly Hills 3, d’Al Green à George Lucas, en passant par Joe Dante, Martha Coolidge, John Singleton ou encore Ray Harryhausen.

Plusieurs histoires sont envisagées pour le long-métrage. Le producteur Brandon Tartikoff propose notamment une rencontre entre Axel Foley et Crocodile Dundee, l’aventurier australien incarné par Paul Hogan. Une idée que rejette Eddie Murphy. Le personnage aurait également pu être envoyé à Londres pour faire équipe avec un agent de Scotland Yard. Finalement, Steven E. de Souza, scénariste de Piège de cristal, développe une itération du film d’action avec Bruce Willis, centrant cette fois-ci l’intrigue autour d’un parc d’attraction.

Axel Foley moins drôle et plus adulte

Durant la production du Flic de Beverly Hills 3, Eddie Murphy est en pleine remise en question. Le comédien vient d’encaisser le bide de Monsieur le député et tente d’apporter une dimension plus sérieuse à sa carrière. Interrogé par Collider en 2005, John Landis – qui a déjà collaboré avec l’acteur sur Un fauteuil pour deux avant de se brouiller avec lui sur Un prince à New York, explique à ce sujet :

Le Flic de Beverly Hills 3 a été une expérience très étrange. Le script n’était pas bon, mais je me suis dit : "Et alors ? Je vais le rendre drôle avec Eddie". (…) Mais quand j’ai tenté des trucs le premier jour de tournage, il m’a dit : "Tu sais John… Axel Foley est un adulte maintenant. Il ne fait plus son petit malin". Je crois qu’il était très jaloux de Denzel Washington et Wesley Snipes, qui avaient des rôles sérieux.

Le Flic de Beverly Hills 3 © Paramount Pictures

Une étrangeté qui se ressent dès la scène d’introduction, où le ton comique du cinéaste contraste d’emblée avec la gravité des événements. Lors d’un entretien pour The A.V. Club réalisé en 2009, Bronson Pinchot, l’interprète de Serge, assure de son côté qu’Eddie Murphy traverse une période compliquée pendant le tournage. Il déclare ainsi :

Quand nous tournions, il avait tellement peu d’énergie que John (Landis) lui a dit : "Repose-toi Eddie, je ferai la scène avec Bronson". Donc à chaque fois que vous voyez mon visage dans le film, je ne parle pas vraiment à Eddie, je parle à John Landis. (…) Il était vraiment triste et manquait d’énergie.

"Une atrocité" selon Eddie Murphy

Au cours de la promotion, la star affirme au magazine Ebony que ce troisième opus est "infiniment meilleur que Le Flic de Beverly Hills 2". Elle ajoute qu’Axel Foley a gagné en maturité. Mais avec le temps, Eddie Murphy est revenu sur ses propos.

Interviewé pour l’émission Inside the Actor’s Studio en décembre 2006, le comédien qualifie le long-métrage de "honte" et "d’atrocité". Raison pour laquelle le personnage a selon lui été banni d’Hollywood pendant de nombreuses années. Désormais, l’acteur attend un scénario solide avant de se glisser à nouveau dans la peau du célèbre policier.