Le Furet : c'est quoi cette comédie déjantée avec Mathieu Madénian ?

TF1 diffuse la fiction inédite "Le Furet" portée par Mathieu Madénian et Claire Keim. Un téléfilm humoristique et sentimental qui en étonnera plus d'un par l'originalité de son scénario.

Le Furet : un scénario rocambolesque !

Mathieu Madénian et Claire Keim sont à l'affiche de la toute nouvelle fiction inédite made in TF1, intitulée Le Furet. Le scénario complètement improbable et loufoque est emprunté au téléfilm allemand Vaterfreuden. On suit l'histoire d'un homme qui arrive à trouver l'amour grâce à un furet qui lui a mordu les parties intimes. Le téléfilm à l'humour potache illustre donc la vie de Maxime, incarné par l'humoriste, un célibataire endurci qui profite pleinement de sa liberté. Plein de générosité, il finit par accepter d'aider un couple d'amis qui peine à avoir des enfants. Il fait donc un don de sperme pour accélérer la procédure.

Parallèlement à cela, Maxime doit héberger son frère plutôt envahissant, qui débarque chez lui avec son furet. Tout va basculer lors d'une soirée coquine, le quadragénaire va se faire mordre les parties intimes par l'animal, alors qu'il est menotté sur son lit. Un accident dramatiquement drôle qui va le rendre définitivement stérile. Maxime va tout faire pour récupérer son don, et se rapprocher de la mère de son unique enfant, qui se trouve être une célèbre journaliste sportive. Il se noie dans une multitude de mensonges alors qu'il tombe peu à peu amoureux de la belle blonde.

À la fois déjanté et touchant

Entre comédie américaine romantique et cartoon, la fiction novatrice détient un casting quatre étoiles. En effet, aux côtés, de Claire Keim et Mathieu Madénian, on retrouve Nadia Roz, Booder, Jean Dell ou encore Alexandre Varga et Juliette Tresanini, deux visages de Demain nous appartient. Une comédie bon enfant qui réunit donc des amis de longue date. La complicité entre les comédiens est palpable. Même si certains gags peuvent parfois paraître lourds ou tirés par les cheveux, cela n'entache pas la belle histoire d'amour naissante entre les deux personnages principaux.

Le Furet ©TF1 Production

Ce projet audacieux proposé en prime time sur TF1 est réalisé par Thomas Sorriaux et Mathieu Signolet. Le Furet est une comédie au ton potache qui ne tombe pas dans la vulgarité. Pour son premier rôle principal, on sent que Mathieu Madénian a pris beaucoup de plaisir à se lancer dans ce téléfilm drôle et touchant à la fois.