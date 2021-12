Le Grand Restaurant : saviez-vous que Louis de Funès a basé le scénario sur son expérience personnelle ?

En 1966, Jacques Besnard met en scène « Le Grand Restaurant » avec Louis de Funès et Bernard Blier. L'occasion de revenir sur cette comédie culte, qui a été une production particulière dans la carrière de Louis de Funès, et pour laquelle l'acteur avait d'autres casquettes.

Le Grand Restaurant

En 1966, Louis de Funès a enfin percé dans son métier de comédien. Alors qu'il sort tout juste de Le Corniaud, de Fantômas et de Le Gendarme à New York, le comédien enchaîne maintenant les succès. Mais Le Grand Restaurant fait figure d'une première fois dans la carrière de Louis de Funès. En effet, le comédien change de casquette dans le long-métrage, et endosse les rôles de co-scénariste et de producteur.

Le Grand Restaurant ©Gaumont

Pour rappel, Le Grand Restaurant raconte le quotidien de Mr Septime, qui dirige son restaurant avec poigne et passion. Mais un jour, un chef d’État d'Amérique du sud est enlevé dans son restaurant. Réalisé par Jacques Besnard, qui signe ici son premier long-métrage, Le Grand Restaurant réunit un casting attrayant, composé entre autres de Louis de Funès donc, mais également de Bernard Blier et d'Olivier de Funès, le fils de la star du cinéma français qui signe ici sa deuxième participation à un film de son père après Fantômas se déchaîne. En tout, Olivier de Funès tournera à six reprises avec son paternel.

Sur une idée de Louis de Funès

En plus d'être l'acteur principal de Le Grand Restaurant, Louis de Funès a eu une toute autre implication dans le film de Jacques Besnard. En effet, le comédien a également co-écrit le scénario, composé la distribution du film et collaboré à la direction des comédiens lors du tournage. Le Grand Restaurant est donc le premier film de sa carrière où Louis de Funès participe concrètement à sa conception globale. Initialement, Louis de Funès était même considéré pour mettre en scène le long-métrage. En effet, l'idée vient de lui, le comédien imaginant dans les années 1950 le pitch du long-métrage. Mais à l'époque, l'acteur n'est pas encore assez célèbre pour produire son projet. D'où cette attente de 15 ans pour relancer l'idée de ce film.

Le Grand Restaurant ©Gaumont

Pour imaginer l'histoire de Le Grand Restaurant, Louis de Funès s'est basé sur son expérience personnelle. Avant d'être acteur, il était pianiste de jazz. Il tournait dans de nombreux bars pendant des nuits entières. Pour écrire le scénario du film, le comédien a donc puisé dans les souvenirs, les anecdotes et les expériences de cette époque. Une implication qui s'est avérée payante pour Louis de Funès puisque le long-métrage a rassemblé plus de 3,9 millions de spectateurs à l'époque de sa sortie.