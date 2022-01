Le Jeu : quel film italien a inspiré le long-métrage français ?

En 2018, Fred Cavayé présente son cinquième long-métrage, intitulé « Le Jeu ». Ce dernier est le remake d’un film italien sorti deux ans plus tôt. Un grand succès qui a été adapté à de nombreuses reprises par la suite.

Le Jeu : à vos téléphones !

Depuis toujours, la production française aime ces films en huis clos, tournés à la manière d’une pièce théâtrale. On se souvient ainsi de longs-métrages tels que 8 Femmes ou bien alors Le Prénom. Le Jeu fait partie de ces films de « copains » qui plaisent beaucoup au public français.

Diffusé en 2018, le long-métrage est l’œuvre de Fred Cavayé, metteur en scène révélé par ses thrillers tendus tels que Pour elle, À bout portant et Mea Culpa. Après un intermède humoristique avec Radin !, il revient donc à ses premiers amours dramatiques avec Le Jeu. Ce dernier compte d’ailleurs une distribution 5 étoiles avec Stéphane De Groodt, Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Roschdy Zem, Doria Tillier, Vincent Elbaz et Grégory Gadebois.

Le Jeu ©Mars Films

Le film suit donc un groupe d’amis de longue date qui décident, lors d’un dîner, de jouer à un jeu particulier : poser leur téléphone portable au milieu de la table pour qu’ainsi chaque texto, appel, mail ou autre soit partagé avec les autres. Bien évidemment, cette initiative bon enfant va très vite tourner au cauchemar.

Un record d’adaptations

Le Jeu est le remake du film italien Perfetti sconosciuti, sorti en 2016. Réalisé par Paolo Genovese, il n’a jamais connu de distribution française. Cependant, il a connu un joli succès critique national et international, remportant de nombreuses récompenses, y compris le David di Donatello (équivalent des César en France) du meilleur film. Le film compte notamment dans son casting l’actrice Alba Rohrwacher, lauréate de la Coupe Volpi de la meilleure actrice lors de la Mostra de Venise 2014 pour son rôle dans Hungry Hearts.

En plus de Le Jeu, Perfetti sconosciuti a, par la suite, fait l’objet de 18 remakes, ce qui lui a permis de rentrer dans le Guinness des records. En effet, il est le film le plus "remaké" de l’histoire du 7e art. Parmi les reprises, on notera son adaptation espagnole par l’excentrique Alex de la Iglesia en 2017 (Perfectos desconocidos), sa version coréenne en 2018 (Intimate Strangers) et sa reprise allemande en 2019 (Das perfekte Geheimnis).