Le Labyrinthe 2 : deux acteurs se sont blessés pendant le tournage

Face à l’engouement du premier opus, la 20th Century Fox a décidé de produire une suite : « Le Labyrinthe : La Terre brûlée ». Saviez-vous que le tournage de cette suite avait été très physique et avait entraîné plusieurs blessures au sein du casting ?

Le Labyrinthe : une saga lucrative

Après le succès du premier opus en 2014 et ses 348 millions de dollars de recettes au box-office, la 20th Century Fox a décidé de produire un nouvel opus intitulé Le Labyrinthe : La Terre brûlée. Tandis que Wes Ball reprend la réalisation du teen movie, le casting original se complète notamment avec les arrivées de Giancarlo Esposito et de Barry Pepper. Évidemment, Dylan O’Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario et Thomas Brodie-Sangster sont tous de retour dans leurs rôle respectif.

Le Labyrinthe : La Terre brûlée ©20th Century Fox

Sortie en 2015, cette suite n’a pas rencontré le succès critique du premier opus. Il n’empêche que le long-métrage a néanmoins rapporté plus de 312 millions de dollars de recettes pour un budget de 61 millions. Une suite qui prend quelques libertés par rapport au roman de James Dashner. Certains éléments du deuxième et troisième tomes ont été réorganisés pour planter le décor du troisième opus. Par exemple, dans le livre, les héros s’évadent du labyrinthe par les souterrains. Pour les besoins du film, la production a modifié cet élément et a tourné dans un centre commercial abandonné.

Un tournage extrêmement physique

Cette suite a été encore plus difficile physiquement pour les comédiens que le premier film. Wes Ball et la production ont poussé le casting à se dépasser encore plus. Pour se préparer aux conditions du tournage, les membres de la distribution ont eu un véritable entraînement militaire. Certains d’entre eux, dont Dylan O’Brien, couraient 4km par jour à plus de 1500 mètres d’altitude. Ils devaient également répéter les cascades à exécuter sur le tournage. Un entraînement nécessaire puisque tourner dans le désert est un exercice très physique. Courir dans les dunes de sable est une activité qui demande énormément d’efforts et d’énergie.

Thomas (Dylan O'Brien) - Le Labyrinthe : La Terre brûlée ©20th Century Fox

Le tournage a été tellement physique que deux des acteurs principaux se sont blessés pendant la production. Dylan O’Brien s’est foulé le poignet tandis que Ki Hong Lee a été victime d’une fracture au genou. Dylan O’Brien expliquait, à l’époque de la sortie du film, qu’il s’agissait d’un tournage extrêmement physique :

Je n’aurais jamais cru possible que ce tournage soit encore plus exigeant que celui du Labyrinthe. Et pourtant, ce fut bel et bien le cas, entre les tempêtes de sable, les dunes à escalader et les différents combats à effectuer.

Evidemment, face au succès de ce deuxième opus, la 20th Century Fox a décidé de se lancer dans la production d’un troisième film. Le Labyrinthe : Le Remède mortel a vu le jour en 2018 et a signé la fin de la trilogie.