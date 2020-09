Le Masque de l'araignée mardi 1er septembre sur W9 : de quel film est-il le prequel ?

Le thriller "Le Masque de l'araignée" sorti en 2001 est l'adaptation d'un roman de James Patterson. Il est également le prequel d'un autre film avec Morgan Freeman.

Le Masque de l'araignée se fait une toile

En 2001, nous découvrions au cinéma Le Masque de l'araignée de Lee Tamahori. Adapté des oeuvres de James Patterson, le film met une nouvelle fois en scène le détective Alex Cross (Morgan Freeman), en congés après la mort de sa coéquipière. C'est alors qu'un kidnappeur s'en prend à la fille d'un sénateur, l'enlevant d'un pensionnat pourtant hautement sécurisé. Dans un jeu du chat et de la souris, il envoie un message à destination de Cross, le mettant au défi de l'arrêter. Ce dernier sort alors de sa réserve et se lance à sa recherche. Il est accompagné dans sa quête par l'agent spéciale Jezzie Flannigan (Monica Potter).

Morgan Freeman n'était pas étranger au rôle puisqu'il incarnait le profiler pour la seconde fois. Il avait en effet déjà enfilé la veste de l'homme de loi dans Le Collectionneur, sorti 4 ans plus tôt. Pourtant, la chronologie de sortie est un trompe-l'oeil quand à la temporalité des événements, le second étant en réalité le préquel du premier.

Produit pour $60 millions, le film en rapporta plus de $105 millions dans le monde.

Un héros aux multiples visages

La saga Alex Cross a connu une nouvelle adaptation en 2012. Elle s'appuyait sur le 12ème roman de la série intitulé La Lame du boucher. Dans le rôle-titre s'invitait Tyler Perry.

L'acteur américain était alors (et est toujours) principalement connu pour ses rôles comiques. Il avait en effet rencontré le succès avec la série des Madea, qu'il produit, réalise et écrit à chaque nouvel épisode. Avant même la sortie du film, on parle d'une probable suite. Le film mis en scène par Rob Cohen est cependant un échec. Sa réalisation est montrée du doigt pour son manque de prise de risque. En méchant tout en muscles, Matthew Fox ne convainc pas. Tyler Perry, quant à lui, est nommé pour un Razzie Award du pire acteur. Alex Cross se voit donc obligé de redevenir encre et prié d'oublier le grand écran. Jusqu'à quand ? Avec 27 romans le mettant en scène sur les étagères des bibliothèques, il y a fort à parier qu'un producteur finira par à nouveau tenter sa chance.

James Patterson, de la page à l'écran

L'auteur américain est un des auteurs les plus prolifiques et riches au monde. Il faut dire que sa bibliographie compte plusieurs trentaines de romans. Certaines années, l'écrivain sort plus d'une dizaine de livres. Pour que ce miracle soit possible, l'homme a une méthode infaillible. Il écrit des synopsis ultra-détaillés de ses histoires, puis les fait rédiger par d'autres qui copient son style avec son aval. Son nom sur la couverture suffit derrière à en faire des succès colossaux. Si son oeuvre n'a été adaptée que trois fois au cinéma, elle est un peu plus présente à la télévision.

Pour toi, Nicolas est devenu le téléfilm Le Journal de Suzanne (2005). Même sort pour Rendez-vous chez Tiffany transformé en Une illusion d'amour en 2010.