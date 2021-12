Le Mystère Kendrick sur TF1 : quel documentaire Netflix a inspiré la mini-série ?

Lancée l’année dernière au Royaume-Uni, la mini-série anglaise « Le Mystère Kendrick » débarque sur TF1 le 16 décembre. Cependant, elle a pour inspiration une docu-série passionnante dont Netflix raffole.

Le Mystère Kendrick : une intrigue à la Broadchurch

Un drame horrible, une enquête de longue haleine, David Tennant dans le rôle principal… Sur le papier, Le Mystère Kendrick possède bien des similitudes avec Broadchurch. On se souvient, en effet, de la série britannique policière qui avait déchaîné les passions dès son lancement en 2013. L’intrigue de cette mini-série de 4 épisodes promet d’être tout aussi intense.

Ainsi, Le Mystère Kendrick suit Tom Kendrick qui subit un véritable drame lorsque sa femme et ses 3 filles périssent, suite à un mortel incendie. Seul rescapé, ce médecin de village devient pourtant le suspect numéro 1 puisque les autopsies révèlent que sa famille a été droguée avant l’incident.

Le Mystère Kendrick ©Channel 4

Le Mystère Kendrick démontre qu’une fois de plus, TF1 semble avoir un certain amour pour les productions télévisées britanniques. En effet, après avoir adapté Rebecca (la version française de Marcella) ou bien encore Mensonges (adaptation française de Liar), la première chaîne de France diffuse donc cette mini-série créée par Daisy Coulam et diffusée du 10 au 31 janvier 2020 sur Channel 4.

Une docu-série comme source d’inspiration

Les docu-séries centrées sur des affaires criminelles sont devenus très prisées ces dernières années sur Netflix. En effet, on se souvient notamment de Making a Murderer qui fut un vrai succès sur la plateforme américaine. Depuis, les docu-séries sont arrivés en pagaille sur Netflix. Une, en particulier, a pu inspirer Le Mystère Kendrick : The Staircase.

Lancé en 2004 sous le titre Soupçons, la mini-série créée par Jean-Xavier de Lestrade retraçait le procès de Michael Peterson reconnu coupable du meurtre de sa femme, alors que cette dernière était initialement décédée d’une chute d’escalier. Lorsqu'une autopsie révéla des signes indiquant qu'elle avait été battue, Peterson a alors été accusé, et ce, malgré le fait que ses filles ont maintenu son innocence tout au long du procès. Après avoir lancé huit épisodes en 2004, la série documentaire s’enrichit de deux nouveaux chapitres en 2013, et de trois ultimes en 2018. Ces derniers seront diffusés sur Netflix cette année-là.

Daisy Coulam a d’ailleurs déclaré à Radio Times que ce documentaire l’avait marqué :

Vous traversez une maison, et tout est calme. Vous vous dites alors : "Cette chose incroyablement violente s'est produite là-bas ". Ce genre de calme et la manière naturelle dont ils parlent des choses, y compris des personnes décédées... Nous voulions capturer cette même ambiance.

La créatrice de Le Mystère Kendrick a, en outre, signalé dans cette même interview que le personnage joué par David Tennant était, en partie, inspiré par Peterson, dans la manière dont il divise les gens sur la question de son innocence.