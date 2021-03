Le Pari sur TMC : pourquoi Pascal Légitimus ne joue pas dans le film ?

Après "Les Trois Frères", les Inconnus connaissent un nouveau succès au cinéma avec "Le Pari". Un carton duquel Pascal Légitimus n’a pas pu profiter, en raison d’un conflit judiciaire avec un célèbre producteur.

Le Pari : le tabac, c’est tabou…

Après Les Trois Frères et ses 6,8 millions d’entrées en France, Didier Bourdon et Bernard Campan réunissent quatre millions de spectateurs dans les salles obscures en 1997 avec Le Pari. Avec cette comédie, les acteurs, scénaristes et réalisateurs s’attaquent à un problème de santé publique majeur, le tabagisme.

Les Inconnus, transformé ici en duo en raison de l’absence de Pascal Légitimus, incarnent Didier et Bernard, des beaux-frères que tout oppose et qui se lancent le défi d’arrêter de fumer au cours d’un repas de famille. Un challenge pour le moins ardu qui provoque l’effondrement de leurs mariages respectifs et les emmène jusqu’à une étrange thérapie de groupe, entre deux petites rechutes…

Le tandem ne se fixe pas de limite pour s’amuser de la difficulté à décrocher et de ses conséquences ici désastreuses mais hilarantes, tout en continuant à taper sur la société de consommation. Le Pari propose certaines des crises de nerfs les plus mémorables de Didier Bourdon et Bernard Campan. Isabelle Ferron, Isabel Otéro, François Berléand, Régis Laspalès et Philippe Chevallier complètent la distribution de cette comédie où les excès caractéristiques des humoristes s’avèrent toujours aussi réjouissants.

À deux : bien ! À trois : pas bien !

Certes représentatif de leur style ahuri et de leurs pétages de plombs, Le Pari n’est pas vraiment un film des Inconnus étant donné que Pascal Légitimus n’a pu se joindre à ce défouloir. Si le trio a dû renoncer à la présence de l’un de ses membres, c’est pour des raisons contractuelles. Au début des années 90, Paul Lederman signe pour trois longs-métrages avec les humoristes.

À la suite du succès des Trois Frères, les choses se gâtent entre le groupe et le manager, qui détient les droits de l’appellation « les Inconnus ». Le contrat interdit le trio de se produire au complet sans l’accord de l’imprésario. Pour continuer leurs projets, Didier Bourdon et Bernard Campan se séparent donc de leur compère sur Le Pari et L’Extra-terrestre. En 2000, le premier tient d’ailleurs à rassurer ses fans en expliquant à Libération :

Les Inconnus ne sont pas désunis du tout, mais que nous nous trouvons dans une situation juridique qui ne nous permet pas de tourner ensemble, tous les trois, dans un même film.

Le Pari © Pathé

Estimant que les humoristes n’ont pas respecté leur contrat, Paul Lederman décide de saisir la justice. Le producteur perd néanmoins le procès qui l’oppose aux trois comédiens. Refusant de s’épancher sur leurs différends lors d’un passage sur Europe 1 en 2012, le manager déclare cependant à propos des Inconnus :

Il y a des gens qui sont des génies mais qui sont humainement à chier. (…) Je regrette de les avoir rencontrés parce qu’humainement, j'avais eu la chance d'avoir des artistes comme Claude, comme Coluche, comme Thierry, qui ont été merveilleux et là je suis tombé sur des gens qui humainement n'ont pas été à la hauteur. Peut-être que je n'ai pas été à la hauteur non plus.

Un caméo extrêmement furtif

Une fois le procès terminé, les Inconnus peuvent enfin tourner à nouveau ensemble et concrétiser Les Rois mages, qui sort en décembre 2001. Il est toutefois possible d’apercevoir Pascal Légitimus pendant une fraction de seconde dans Le Pari.

Lorsque Didier et Bernard se rendent à la soirée organisée par Télé Zap, dans laquelle ils ne manquent pas de se faire remarquer, ils se retrouvent tous deux un brin éméchés face à un serveur pour être resservis en champagne. Leur acolyte apparaît alors furtivement derrière eux, plus sobre et avec la même attitude pressée que dans Les Trois Frères. Un caméo extrêmement bref et difficile à repérer.