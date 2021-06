Le Petit lieutenant sur Arte : le rôle de Nathalie Baye était initialement écrit pour un homme

Sorti en 2005, « Le Petit lieutenant » est le quatrième long-métrage de Xavier Beauvois. Ce dernier avait, à l’origine, prévu de donner le rôle principal du film à un homme. Et pas n’importe lequel.

Le Petit lieutenant : bienvenue dans la police judiciaire

Xavier Beauvois fait partie de ces cinéastes français dont on parle peu, mais qui voient souvent leurs productions être récompensées dans les plus importantes cérémonies françaises. En effet, celui qui mène depuis le début des années 90 une carrière d’acteur et de réalisateur, a déjà reçu deux nominations aux César ainsi qu’un prix du Jury au Festival de Cannes lorsqu’il dirige Le Petit lieutenant en 2005.

Pour son quatrième film, le metteur en scène s’entoure d’un solide casting composé de Nathalie Baye, Jalil Lespert, Roschdy Zem et Jacques Perrin notamment. À noter, que comme à son habitude, Xavier Beauvois tient également un rôle dans son propre long-métrage.

Le Petit lieutenant ©Why Not Productions

Le Petit lieutenant suit Antoine (Jalil Lespert), qui, à sa sortie de l’école de police, rejoint la prestigieuse PJ de Paris. Il est intégré dans le groupe crim’, dirigé par Caroline Vaudieu (Nathalie Baye), qui vient juste de revenir dans le service après avoir vaincu son alcoolisme. Antoine va ainsi découvrir son nouvel univers, et lier une relation solide avec sa cheffe qui s'attache rapidement à lui.

Caroline Vaudieu… devait être un homme

À l’origine, Xavier Beauvois avait prévu que le supérieur hiérarchique d'Antoine soit un homme. Ainsi, il souhaitait que ce soit Jacques Dutronc qui l’interprète. En effet, le célèbre auteur-compositeur français est également un comédien régulier depuis le début des années 70. Il a même été nommé 4 fois aux César, recevant également un César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2005.

Seulement, l’acteur finit par se rétracter du film Le petit lieutenant. Xavier Beauvois décide alors de faire appel à Nathalie Baye, avec qui il avait déjà travaillé sur son précédent long-métrage intitulé Selon Matthieu. Il réécrit alors le personnage qui devient féminin.

Une décision qu’il ne regrette pas, comme il le confiait dans un entretien pour Why Not Productions :

Ça apporte de la tendresse. On est plus ému, tout est beaucoup plus fragile que si c’était un homme. Je n’imagine plus la dernière scène du film avec un homme : je n’aurais pas pu finir sur un visage d’homme. Et une femme qui boit, c’est toujours plus triste qu’un homme.

A noter, par ailleurs, que le seul César du film est celui obtenu par Nathalie Baye pour sa performance. Xavier Beauvois a donc eu raison.