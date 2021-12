Le Pic de Dante : cet autre film catastrophe qui a concurrencé le film à sa sortie

La même année que la sortie d’un film James Bond ( « Demain ne meurt jamais » ), Pierce Brosnan se retrouve à l’affiche d’un autre blockbuster : « Le Pic de Dante ». Toutefois, ce dernier s’est retrouvé face à un autre film catastrophe lui ressemblant fortement.

Le Pic de Dante : gare au volcan

Metteur en scène œuvrant depuis bien longtemps dans le monde du cinéma, Roger Donaldson délaisse quelque peu les thrillers (Guet-Apens), les comédies (Cocktail) et les films de SF (La Mutante) pour s’attaquer au film catastrophe en 1997. En effet, passionné par la géologie, il imagine qu’une catastrophe volcanique menace une ville et ses habitants. Le Pic de Dante est né !

Pour que le film ait encore plus de visibilité, le film s’offre deux stars de l’époque : Pierce Brosnan qui revêt à ce moment-là le costume de 007 dans la saga James Bond, et Linda Hamilton, éternelle Sarah Connor des films Terminator.

Le Pic de Dante ©Pacific Western Productions

Le Pic de Dante suit un volcanologue qui est dépêché de manière urgente sur les lieux de Dante's Peak. En effet, cette petite ville américaine est située au pied d’un volcan qui est sur le point d’entrer en éruption alors qu’il était endormi depuis des siècles. Si au départ ses mises en garde auprès des autorités ne sont pas entendues, ces dernières vont finir par entendre raison devant l’extrême menace.

Volcano tente le coup

Sorti le 7 février 1997 en Amérique (et à partir du 28 mars dans le reste du monde), Le Pic de Dante était un film catastrophe quelque peu inédit. En effet, cela faisait longtemps que l’on n’avait pas vu un film de ce genre dont la menace est un volcan. Le dernier film le plus célèbre dans ce domaine est Les Derniers Jours de Pompéi, co-réalisé par Sergio Leone et sorti en… 1959. Autant dire, une éternité.

Cependant, le film de Roger Donaldson n’a pas eu longtemps l’exclusivité puisque le 25 avril, sortait un autre film du même type : Volcano. Comme le signalait à l’époque Libération, la guerre faisait rage à l’époque entre le studio Universal (détenteur de Le Pic de Dante) et 20th Century Fox (producteur de Volcano). En effet, c’était à qui bouclerait le tournage en premier afin de sortir son film. Au final, après moult péripéties, c’est le film de Donaldson qui sortit le premier.

Pierce Brosnan vs Tommy Lee Jones

Le Pic de Dante l’emporte avec 178 millions de dollars engrangés (pour 100 millions de budget) contre 122 millions de dollars de recettes pour Volcano (sur un budget de 90 millions). De plus, le film réalisé par Mick Jackson a obtenu une nomination aux Razzie Awards, contrairement à son concurrent. La victoire est donc totale.

En ce qui concerne Volcano, l’intrigue est pratiquement semblable à celle de Le Pic de Dante. Sauf qu’ici, c’est la ville de Los Angeles qui est menacée par un volcan en éruption. Le sauveur n'est pas un vulcanologue, mais un directeur du Bureau d'administration d'urgence de la ville. Ce dernier est interprété par le grand Tommy Lee Jones, qui, la même année fait fureur avec Men in Black.

1 an plus tard, rebelote

Ce duel entre Le Pic de Dante et Volcano en rappelle un autre qui est survenu en 1998, soit un an après la sortie des deux films. En effet, cette année-là, sort à quelques mois d’intervalle Deep Impact et Armageddon. Les deux films ont pour point commun la menace d’extinction de l’espèce humaine suite à l’arrivée d’une comète. Entre les deux, c’est le film réalisé par Michael Bay qui l’emporta haut la main avec 533 millions de dollars de recettes face à 349 millions pour Deep Impact.