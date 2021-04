Le Remplaçant sur TF1 : que vaut la nouvelle série avec Joey Starr ?

"Le Remplaçant" arrive lundi 12 avril sur TF1, avec deux épisodes pilotes portés par JoeyStarr. Toujours aussi nonchalant et marginal, le rappeur interprète un prof de français peu conventionnel qui va devoir faire ses preuves face à une classe de lycéens.

Le Remplaçant : ça parle de quoi ?

TF1 lance les épisodes pilotes de la série Le Remplaçant portée par JoeyStarr. C'est lui-même qui a eu l'idée originale du scénario. Si la série plaît, elle pourra revenir à l'antenne ultérieurement. Dans cette fiction, le célèbre rappeur incarne Nicolas Valeyre un prof de français pour le moins atypique, aux méthodes d'apprentissages peu conventionnelles. En pleine reconversion professionnelle, il débarque et vient enseigner dans le lycée où il a été élève.

Apparence nonchalante, look original, sweatshirt à capuche, veste à carreaux, grosses bottes... Ce prof sans complaisance va devoir faire ses preuves devant les élèves, mais aussi face à l'équipe pédagogique. Tout ne sera pas si simple pour lui, qui devra faire face à une classe assez turbulente et difficile. Son caractère bourru, sous ses dehors d'ours mal léché, ne l'empêchera pas de créer des liens avec les élèves. Ses méthodes, plutôt spéciales et fantaisistes, lui permettront d'aider certains jeunes à trouver leur voie.

Le Remplaçant © Exilene Films / Black Dynamite Productions

Une fiction qui surf sur la tendance

Très à l'aise sur l'antenne de TF1, JoeyStarr ne semble plus vouloir en partir. Après La Main du mal, Munch ou encore Capitaine Marleau, l'ancien rappeur prend plaisir à tourner dans des fictions télévisées. Présent sur le casting de la série Gloria, il est de retour sur TF1 dans Le Remplaçant. Il s'illustre dans le pilote de cette série où il tient, pour la première fois, le rôle-titre, avec l'aisance qui le caractérise.

La fiction exploite un thème très en vogue en ce moment, celui de l'enseignement et des rapports profs/élèves. Plusieurs fictions ont vu le jour, que ce soit au cinéma ou à la télévision, telles que Les Héritiers, Entre les murs, Les grands esprits ou la série Sam diffusée depuis cinq saisons sur TF1 également. En effet, les séries de ce genre ont la côte. Récemment France 2 a mis en avant La Faute à Rousseau, sur le même thème et lancera très bientôt une nouvelle série intitulée L'Ecole de la vie, qui sera diffusée le 21 avril - seulement quelques jours après Le Remplaçant.

JoeyStarr est extrêmement à l'aise !

Ce pilote, composé de deux épisodes de 45 minutes, ne sort pas des sentiers battus et propose un schéma plutôt classique, autant sur le fond que la forme. JoeyStarr se retrouve dans la peau d'un personnage qu'il a imaginé lui-même. De ce fait, il est extrêmement à l'aise dans ce rôle qui lui va comme un gant. Marginal, brut de décoffrage, mais aussi passionné et sensible. On retrouve quelques facettes de sa personnalité à travers ce prof peu conventionnel.

À ses côtés, il y a Barbara Schulz en proviseur, Héléna Noguerra en ex-compagne, Armelle, Stéphan Guillon ou encore Sébastien Chassagne en collègues de travail. En effet, l'intrigue a sans doute un goût de déjà vu, en reprenant notamment le sujet du concours d'éloquence auquel participent les élèves. Néanmoins, il est important de souligner les performances des jeunes comédiens révélés dans cette fiction, Laure-Kenza Aazizou et Alexander Ferrario.

La série Le Remplaçant, manque un peu d'originalité, mais reste drôle et plaisante. JoeyStarr est à l'aise et se glisse parfaitement dans la peau de ce prof décalé. C'est l'occasion de le voir dans un rôle différent. Les premiers épisodes pilotes sont diffusés lundi 12 avril sur TF1 à 21h05.