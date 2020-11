Le Renard et l'Enfant sur France 4 : le réalisateur s'est inspiré d'un souvenir d'enfance

Sorti en 2007, "Le Renard et l'Enfant" est le second film de Luc Jacquet. Il a obtenu un grand succès en France et en Europe. Le long-métrage est né d'un événement particulier pour le cinéaste durant son enfance.

De manchot à renard

Passionné de l'univers animalier depuis sa plus tendre enfance, Luc Jacquet est un écologue de formation. Dans le cadre de ses études, il part pour l'Antarctique afin d'étudier les Manchots empereurs. Ce sera alors la révélation pour lui puisqu'il va se consacrer aux films documentaires, essentiellement animaliers. En 2005, il est sacré pour son film le plus connu à ce jour : La Marche de l'Empereur. En effet, le long-métrage obtient l'Oscar du meilleur documentaire. Deux ans plus tard, il réalise son premier long-métrage non-documentaire avec Le Renard et l'Enfant. Comme son film précédent, le réalisateur choisit toutefois de rester dans le registre animalier. Le long-métrage suit une petite fille d'une dizaine d'années qui va se lier d'amitié avec un renard.

Un écho à sa propre jeunesse

Le Renard et L'Enfant est né d'un souvenir d'enfance du réalisateur. En effet, ce dernier avait lui aussi rencontré un renard dans sa jeunesse. Dans Le Monde, Luc Jacquet revient sur cet épisode particulièrement marquant :

Un jour, alors que je cueillais des champignons dans un grand pré entouré de sapins, j’ai aperçu un renard. Je me suis approché, il n’a pas bougé et m’a observé longuement avant de prendre la fuite. Son regard m’a tant interpellé que, des années plus tard, j’ai réalisé ce film. La paix possible entre les animaux et les hommes constitue pour moi une source de bonheur, c’est une ligne de fond dans mon travail.

En outre, le réalisateur a posé sa caméra dans la partie jurassienne de l'Ain, département dans lequel il est né. Initialement, le réalisateur avait effectué des repérages sur d'autres lieux en France et en Europe. Finalement, cela lui a paru tout à fait naturel de tourner "chez lui". D'ailleurs, certaines scènes du film ont été tournées à proximité du domicile du réalisateur.