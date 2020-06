Le Seigneur des anneaux - La Communauté de l'anneau sur TF1 : Nicolas Cage aurait pu être au casting

TF1 continue d'envoyer du lourd pour sa case du mardi soir. Après la saga "Harry Potter", c'est la trilogie du "Seigneur des anneaux" qui prend la place. "La Communauté de l'anneau" ouvre le bal le 9 juin à 21h05. Saviez-vous que Nicolas Cage aurait pu avoir un des rôles principaux ?

La Communauté de l'anneau : un si précieux casting

Sorti en fin d'année 2001 au cinéma, La Communauté de l'anneau a lancé l'aventure Le Seigneur des anneaux de la plus belle des manières. On préférera toujours la version longue pour ses ajouts bienvenus à différents endroits et pour avoir une meilleure lecture du personnage de Boromir. Mais il faudra se contenter de la version cinéma lors de la diffusion sur TF1. Un pavé de quasiment trois heures, qui pose les bases de l'intrigue, présente les personnages principaux et propose déjà quelques scènes cultes (dont tout le passage dans les mines de la Moria). Comme toutes les grandes épopées cultes au cinéma, le casting n'est pas étranger à la réussite du Seigneur des anneaux. Peter Jackson a mis du temps avant d'assembler sa distribution, en envisageant plusieurs acteurs pour différents rôles. Même l'insaisissable Nicolas Cage aurait pu se retrouver en tête d'affiche !

Nicolas Cage en Aragorn, bonne idée ?

L'homme à la carrière indescriptible est un OVNI à Hollywood. Le réalisateur néo-zélandais voyait en lui un potentiel pour occuper une place de choix dans sa trilogie puisqu'il aurait aimé lui confier le rôle d'Aragorn ! On résume désormais Nicolas Cage à sa carrière en roue libre depuis la fin des années 2000, mais il sait se montrer excellent quand il est bien dirigé par quelqu'un de compétent. Son absence de l'aventure Seigneur des anneaux n'est la conséquence que de sa propre volonté.

Approché pour devenir le nouveau roi du Gondor, il refuse de s'engager parce qu'il a peur de passer trop de temps loin de sa famille. Il s'en explique lors d'une interview de 2015 chez Newsweek :

Il y avait différentes choses qui se passaient dans ma vie à cette époque qui m'ont empêché de pouvoir voyager et d'être loin de chez moi pendant trois années.

Une priorité respectable pour un père de famille, qui aurait été obligé de respecter ses engagements pendants des années, le temps que la trilogie se tourne en intégralité.

Viggo Mortensen : sans regrets !

Au vu de la performance impeccable de Viggo Mortensen, on ne regrettera pas qu'il ait décliné l'offre. Le casting du Seigneur des anneaux n'affiche aucune faute de goût et on a un mal fou à imaginer que Nicolas Cage soit incorporé dans cet univers. Avec le succès des trois films, sa carrière aurait pu prendre une toute autre tournure et il ne serait peut-être pas aujourd'hui en train de gratter des chèques en se mettant au service de navets. Un autre gros coup manqué par l'acteur, après avoir refusé de devenir le Neo de la trilogie Matrix.