Le tour du monde en 80 jours sur France 2 : c'est quoi cette série avec David Tennant ?

Le travail de Jules Verne continue d'être une source d'inspiration, comme en atteste la nouvelle série tirée de son classique "Le tour du monde en 80 jours". Diffusé sur France 2, le programme met en scène David Tennant dans le rôle principal.

Le tour du monde en 80 jours, un classique signé Jules Verne

Vous connaissez la fameuse expression avec les vieux pots et la meilleure confiture. Elle dit parfois vrai, puisqu'il n'est pas nécessaire d'inventer des histoires d'aventure originales quand vous pouvez vous reposer sur les écrits d'une sommité comme Jules Verne. L'auteur a laissé son empreinte dans le monde de la littérature avec des œuvres immenses. 20 000 lieux sous les mers, forcément, mais on se doit de citer également Le tour du monde en 80 jours. Un récit qui a déjà connu quelques adaptations, sans pour autant être essoré par le cinéma ou la télévision.

C'est justement sur le petit écran qu'une nouvelle déclinaison se présente à nous, avec une co-production montée entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Tournée en langue anglaise, la série a connu quelques difficultés durant ses prises de vue à cause de la pandémie, mais elle est enfin capable de parvenir jusqu'à nous via une diffusion sur France 2 le 20 décembre.

Le tour du monde en 80 jours ©Tudor Cucu/ Slim 80 Days / Federation Entertainment / Peu Communications / ZDF / Be-Films / RTBF / FTV

Un classique à redécouvrir, avec quelques nouveautés

Le programme concocté par Le tour du monde en 80 jours dit déjà tout rien qu'avec son titre. En effet, il est question de Phileas Fogg, un Britannique au mode de vie aisé qui a pour habitude de fréquenter le très sélect Reform Club. C'est en ce lieu, pris par un élan de vanité, qu'il fait le pari avec d'autres hommes de faire le tour du monde en 80 jours. Une prouesse à laquelle personne ne croit, sauf lui. Il se lance alors dans cette grande aventure autour du globe, aidé par son domestique Jean Passepartout et, dans la série, par Abigail Fix.

Ce dernier personnage a été remanié par rapport au roman original puisqu'il devient une journaliste alors qu'il s'agit normalement d'un policier qui traque Phileas durant tout son périple. Une différence qui ne devrait pas être la seule, même si on imagine que la série préservera avant tout l'esprit de Jules Verne en proposant un récit qui nous fait voir du pays.

Un Doctor Who en tête d'affiche

C'est David Tennant, connu pour avoir été l'un des Doctor Who, qui a été choisi pour le rôle principal. Un acteur toujours fiable, qui est ici accompagné par le frenchy Ibrahim Koma dans le rôle de Passepartout et par l'allemande Leonie Benesch en Abigail Fix. Le tour du monde en 80 jours est une histoire ancrée dans une époque qui traverse la révolution industrielle, avec l'apparition de différents moyens de locomotion. S'il est simple, aujourd'hui, de voyager, ce n'était pas le cas dans la seconde partie des années 1800. Préparez-vous donc à voir nos héros filer en France, en Asie ou encore en Inde.