Les 11 Commandements jeudi 16 juillet sur W9 : une addition salée pour l'équipe du film - CinéSéries

Quand Michaël Youn s'inspire des exploits de Jackass, il en ressort le film à sketchs "Les 11 Commandements". Un enchaînement de scènes qui vont toujours plus loin dans l'idiotie - jusqu'à un certain point. Le tournage n'a pas été de tout repos et l'équipe a payé le prix de ses bêtises.

Les 11 Commandements : un Jackass à la française

Le trublion Michaël Youn connaît dans les années 2000 une vraie popularité. Avec son émission Morning Live sur M6, il se lance des défis improbables et donne de sa personne pour offrir un spectacle hystérique dans l'esprit de Jackass. On n'atteint pas la démence de la bande de Johnny Knoxville mais on sent que l'inspiration provient de ce que font ces tarés d'américains. Pour pousser ses exploits encore plus loin, Michaël Youn voit les choses en grand avec une sortie au cinéma. Dans Les 11 Commandements, il embarque sa troupe dans une série de sketchs insensés.

Le film démarre sur un vague concept selon lequel le Dieu de la blague ne sait plus quoi faire pour amuser l'humanité. Il fait appel à Michaël Youn et ses copains pour leur demande d'accomplir les 11 commandements de la blague. Les élus vont subir les tirs du footballeur Djibril Cissé, jouer au volley après une prise de Viagra, saccager un supermarché, faire un service dans un restaurant avec la tête qui tourne, livrer une pizza avec un cadeau inattendu, se déguiser en Hitler, chanter dans une bibliothèque, transformer une maison louée en piscine géante, dessiner un sexe géant dans un champ de maïs, chanter à la mi-temps d'un match de foot, bloquer la circulation pour un concert improvisé, incruster des animaux dans un hôtel réputé et ils vont défier l'apesanteur dans une tenue peu viril. Ça et quelques petites surprises au passage.

Un tournage qui a coûté cher (au sens propre et figuré)

Bien que des rumeurs aient mentionné que certaines séquences n'étaient pas totalement improvisées, le film a quand même demandé un investissement de la part de toute l'équipe. En plus des frais normaux, la production a lâché dans les 400 000 euros de dommages et intérêts. C'est ce qui arrive quand la Loi vous rattrape pour des actes qui dépassent ce qui est autorisé. Bloquer la circulation, par exemple, ce n'est clairement pas bien vu par les autorités. Il en va de même pour le désordre mis dans le supermarché. Au bout du compte, deux procès impliquant l'équipe ont eu lieu. Avant ça, on comptabilise sept arrestations qui découlent de plusieurs interventions des forces de l'ordre. On peut aussi évoquer une interdiction préfectorale.

Michael Youn et ses copains n'ont pas pris la tâche à la légère et ont flirté avec les limites de la légalité. Ils ont cependant été punis quelque part, physiquement, avec des dégâts qui font parfois très mal. À la suite de leurs exploits, un tympan a été perforé, des points de suture ont été nécessaires, les vomis se sont enchaînés, un nez et des côtés ont été cassés, les genoux ont souffert avec deux épanchements de synovie, l'eau de la Seine a provoqué une allergie cutanée et on déplore deux entorses ainsi que trois évanouissements. Malgré ce bilan qui peut paraître impressionnant, on trouve presque que l'addition aurait pu être plus salée.

Pour en revenir à la comparaison avec Jackass, les Américains en prennent carrément plus dans la tronche en se mettant dans des situations parfois extrêmement dangereuses. Michaël Youn se pose en héritier de cette culture de la débilité mais frôle moins les limites de l'irresponsabilité. Pour citer quelques exemples de Jackass, l'un des membres s'est déjà accroché à un hameçon pour servir d'appât à un requin ou s'est enfermé dans des toilettes remplis d'excréments en étant accroché à des élastiques qui font tout remuer. Difficile de croire qu'on pourrait voir ça en France...

Une soirée détente s'offre à vous avec la diffusion des 11 Commandements le 16 juillet à 21H05 sur W9.