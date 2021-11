Les 12 rendez-vous de Noël : c'est quoi ce téléfilm avec Mallory Jansen (Les Agents du S.H.I.E.L.D.) ?

Le téléfilm "Les 12 rendez-vous de Noël" est l'occasion de revoir sur nos écran la comédienne Mallory Jansen. Cette dernière avait marqué les esprits des spectateurs de la série "Marvel : Les Agents du S.H.I.E.L.D." dans le rôle d'Aida.

Au programme des 12 rendez-vous de Noël

Les 12 rendez-vous de Noël, diffusé mardi 16 novembre à 13h55 sur TF1, met en scène Jennifer Holloway et Aidan Walsh, deux créateurs de jeux vidéo qui souhaitent obtenir une promotion dans leur société. Tous les deux sont en concurrence. Pourtant, ils vont devoir travailler ensemble. Bien que concurrents, ils doivent faire équipe pour monter un projet important de leur compagnie : une application proposant une chasse au trésor romantique sur le thème de Noël. Evidemment, l'un et l'autre préférera travailler seul dans son coin. Mais pour vendre au mieux l'application, ils vont devoir jouer eux-mêmes à cette chasse au trésor ce qui va les rapprocher.

Les 12 rendez-vous de Noël ©Hallmark Channel Homepage

Qui dit film romantique de Noël, dit forcément couple à l'écran. Pour interpréter Jennifer Holloway et Aidan Walsh, on retrouve les comédiens Mallory Jansen et Tyler Hynes. L'acteur est un habitué des séries télévisées puisqu'il a joué, entre autres, dans la série médicale Saving Hope durant sept épisodes, avant de participer à la saison 3 d'UnReal. Mais c'est surtout la comédienne qui nous intéresse puisqu'elle avait un rôle assez important dans la série Marvel Les Agents du S.H.I.E.L.D.

Focus sur Mallory Jansen

Mallory Jansen est une actrice australienne née le 18 juin 1989. Bien que formée au métier d'actrice à New York, c'est en Australie qu'elle décroche ses premiers rôles. Mais elle commence véritablement à obtenir une certaine renommé en participant à Les Agents du S.H.I.E.L.D. Diffusée sur ABC durant sept saisons, la série suit les aventures de l'agence d'espionnage issue de l'univers Marvel.

Mallory Jansen apparaît à partir de la quatrième saison dans le rôle d'Aida, un androïde dont le nom signifie Assistante Intelligente Digitale et Artificielle. La comédienne a tenu ce rôle durant une vingtaine d'épisodes avec d'autres identités (Madame Hydra et Agnes Kitsworth).

Depuis ce rôle, Mallory Jansen s'est retrouvée dans la série Shooter, dérivée du film d'Antoine Fuqua de 2007. Présente dans seulement quatre épisodes, elle a ensuite obtenu un rôle récurent dans la série musicale The Big Leap proposée par la Fox, et encore inédite en France. Le show arrivera néanmoins prochainement en France sur Disney+, à partir du 1er décembre.