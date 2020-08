Les Fugitifs mercredi 19 août sur France 4 : cet accident de tournage qui a failli coûter la vie à Jean Benguigui

Dans « Les Fugitifs », Pierre Richard et Gérard Depardieu reforment leur duo emblématique, lancé dans une cavale effrénée à la suite d’un braquage foireux. Une comédie signée Francis Veber qui doit beaucoup au tandem culte, ainsi qu’aux apparitions hilarantes de Jean Carmet, Michel Blanc et Jean Benguigui. Ce dernier a d’ailleurs vécu la peur de sa vie sur le tournage…

Les Fugitifs : l’ultime tour de piste d’un trio culte

Après les succès de La Chèvre et Les Compères, Francis Veber réunissait Pierre Richard et Gérard Depardieu une dernière fois dans Les Fugitifs. Dans cette comédie sortie en 1986, l’ancien interprète du grand blond incarne le fameux François Pignon, un citoyen lambda et un brin maladroit qui se lance dans le braquage d’une banque pour sortir la tête de l’eau et offrir une vie décente à sa fille.

Son hold-up ne se passe pas comme prévu et pour échapper aux policiers qui cernent l’établissement, Pignon prend en otage l’un des clients de la banque, un certain Jean Lucas (Gérard Depardieu). Ce que le voleur ne sait pas, c’est que ce dernier est un criminel endurci qui vient de purger une peine de cinq ans de prison après quinze braquages. Lorsque les autorités voient Lucas sortir de la banque, elles pensent immédiatement qu’il est le cerveau de ce coup foireux. Débute alors une course effrénée entre la police et les deux hommes en fuite, qui vont progressivement nouer des liens d’amitié.

Moment de panique sur le tournage Les Fugitifs

Buddy movie à la française qui repose sur la géniale alchimie entre ses deux acteurs principaux, Les Fugitifs bénéficie de la gouaille de Gérard Depardieu déchaîné et de la gaucherie profondément touchante de Pierre Richard. Le long-métrage compte également plusieurs apparitions hilarantes, à l’image de celle de Jean Carmet, excellent en toubib lunaire, ou d’un jeune Michel Blanc qui tient à peine debout.

Jean Benguigui incarne de son côté Labib, un voyou qui a le malheur d’énerver le personnage interprété par Gérard Depardieu. Dans une scène du film, Jean Lucas encastre sa voiture dans le café tenu par le criminel. Durant le tournage, une sécurité n’a pas tenu et l’équipe a frôlé l’accident mortel, comme le racontait Jean Benguigui lors d’une interview accordée à France Dimanche en 2017 :

J’ai eu la peur de ma vie. (…) Normalement, ce n’était rien, juste une cascade. Moi, j’étais derrière le bar, qui était monté sur vérins et pouvait reculer pour garder une distance de sécurité. Mauvais présage : le matin même, Pierre Richard me dit : « Je ne la sens pas, cette scène… » Gérard déboule donc dans son camion avec l’accélérateur bloqué, il rentre dans le café et il s’arrête contre le bar. Le problème est que le technicien préparateur des cascades avait fait une grosse bêtise : il devait fixer un câble de sécurité en acier qui stoppe l’engin et il l’a mal attaché… Le câble s’est brisé net et j’ai pris le camion sur la gueule, de plein fouet ! J’ai été projeté contre le mur, il me restait 30 cm entre le mur et le bar et, pourtant, je m’en suis sorti vivant, vivant ! Un vrai miracle ! (…) Gérard est sorti du camion en disant « Je l’ai tué, je l’ai tué ! Jean, Jean, je l’ai tué, je l’ai tué ! »

Un incident duquel Jean Benguigui est ressorti sain et sauf. Par la suite, son cachet a été doublé par Francis Veber, Gérard Depardieu et Pierre Richard, tous trois producteurs de Les Fugitifs.

Pierre Richard et Gérard Depardieu bientôt réunis à l’écran

Les deux compères ont récemment tourné ensemble dans la comédie Umami de Slony Sow, où Gérard Depardieu incarne un chef étoilé saumurois qui se rend au Japon, en compagnie de son meilleur ami ostréiculteur (Pierre Richard), dans l’espoir de découvrir l’umami, cinquième saveur du palais. Un long-métrage gastronomique réalisé par Slony Sow, avec également Sandrine Bonnaire, Rod Paradot et Zinedine Soualem. La date de sortie n’a pas encore été dévoilée.

En attendant, Les Fugitifs est à voir ou revoir mercredi 19 août sur France 4, à partir de 21h00.