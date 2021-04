Les Gardiennes sur France 3 : un premier rôle au cinéma... Pour un septuagénaire

En 2016, Xavier Beauvois livre son septième long-métrage : "Les Gardiennes". Nommé quatre fois aux César 2017, il marque par la présence au casting d'un acteur débutant âgé alors de 78 ans : Gilbert Bonneau. Un premier rôle au cinéma inédit pour cet ancien agriculteur.

Plongée dans l'arrière-front de la Première Guerre mondiale

Les Gardiennes est une adaptation du roman d'Ernest Polochon. Ouvertement féministe, le livre décrit la dure vie des femmes de la campagne dans les Deux-Sèvres pendant la guerre de 14-18. Bien que Xavier Beauvois ait pris de nombreuses libertés avec son matériau de base, le film a connu un excellent succès critique.

Les Gardiennes ©France 3 Cinéma

Surtout, Les Gardiennes voit la première collaboration cinématographique entre Nathalie Baye (qui tourne pour la troisième fois avec Beauvois) et sa fille Laura Smet devant la caméra. Toutefois, les deux actrices avaient déjà joué ensemble par le passé dans la série Dix pour Cent. De plus, le film est marqué par l'actrice Iris Bry. En effet, la comédienne se révèle de manière brillante pour son premier rôle sur grand écran. Une performance qui lui permettra d'être nommée au Prix Lumières du meilleur espoir féminin et au César du meilleur espoir féminin.

Star de sa commune à 78 ans grâce à Les Gardiennes

Bien que le trio Nathalie Baye-Laura Smet-Iris Bry porte le film, il ne faut pas oublier également la présence d'un acteur jusqu'ici inconnu : Gilbert Bonneau. En effet, il incarne de manière presque naturelle le rôle d'un vieil homme resté à l'arrière-front en compagnie des femmes. Un rôle pour lequel il n'a pourtant pas postulé à l'origine car c'est sa voisine qui a pris l'initiative de l'inscrire au casting.

Ainsi, Xavier Beauvois a pu recruter cet ancien agriculteur de la commune d'Esse. Pour mettre le septuagénaire dans de bonnes conditions, le metteur en scène a même rajouté des jours de tournage supplémentaires, et réadapté le scénario pour lui donner une meilleure présence. Au final, l'acteur a fait de son mieux, et semble avoir laissé de bons souvenirs sur le tournage, comme il le déclarait dans La Charente Libre :

Ce que j’ai fait, tout le monde peut le faire ! J’ai simplement écouté ce qu’on m’a dit de faire et je l’ai fait (...) Nathalie Baye m’a téléphoné trois ou quatre fois depuis la fin du tournage en décembre pour prendre de mes nouvelles.

À presque 80 ans, on peut donc devenir célèbre en jouant pour la première fois au cinéma.