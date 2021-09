Les Héritiers sur France 2 : c'est quoi ce téléfilm avec Sofia Essaïdi et Pierre Perrier ?

France 2 diffuse lundi 13 septembre une fiction inédite intitulée "Les Héritiers", le casting est composé de Pierre Perrier, Carole Weyers, Idir Chender ainsi que Sofia Essaïdi. De quoi parle ce nouveau téléfilm ?

Les Héritiers : un univers qui change des enquêtes policières

Cette nouvelle fiction France 2 nous éloigne un peu du thème des séries policières et des scénarios sous fond d'enquête judiciaire. Dans Les Héritiers, il est question d'un cabinet de gestion de crise qui se retrouve du jour au lendemain sans sa directrice. Malheureusement pour le reste de l'équipe, la disparition de Diane Granger va mettre en péril l'agence qu'elle dirige depuis plusieurs années déjà.

Sans leur mentor, les trois jeunes conseillers vont devoir se remonter les manches et montrer de quoi ils sont capables afin de tenir la barre et de ne pas faire fuir leurs clients. Claire, Stan et Mehdi sont donc "les héritiers" de Diane, et ensemble, ils vont chercher une solution pour sauver le cabinet Artemis. Pour cela, ils vont se diriger vers une jeune lanceuse d’alerte qui a décidé de s’attaquer à un gros groupe pharmaceutique. La disparition inexpliquée de la présidente n'est pas au centre de l'intrigue, qui se concentre plutôt sur les trois autres membres de l'équipe et leurs capacités d'adaptation.

Les Héritiers ©FranceTv

C'est avec qui ?

La réalisation de Les Héritiers est signée Jean-Marc Brondolo (Sam, Un village Français), le tout est écrit par Olivier Khon (Pris au piège, Profilage). Côté casting, dans le rôle de Stan on retrouve Pierre Perrier, qui a été découvert dans Les Revenants. Il incarne ici un jeune conseiller, formaté par sa famille bourgeoise et ses attentes. À ses côtés, on retrouve Idir Chender, déjà vu dans Selfie. Il incarne Mehdi un jeune homme ambitieux, qui a grandi en cité et va tout faire pour se détacher de cette image qui lui colle à la peau.

La troisième "héritière" est jouée par Carole Weyers, déjà vue dans Double je ou plus récemment dans le premier épisode de Harcelés. Sofia Essaïdi (Kepler(s), La Promesse) est également de la partie. La jeune comédienne prête ses traits à Agnès, qui pourrait bien sauver l’entreprise de la faillite.

Une potentielle série

Le trio formé par Pierre Perrier, Carole Weyers et Idir Chender fonctionne à merveille. Les dialogues et les interactions entre ces différents collègues de travail rendent le programme amusant. On se régale en assistant à leurs disputes et leurs méthodes un peu borderline. Cette nouvelle fiction décortique les rouages de la communication moderne, questionne ses méthodes et ouvre la porte d'un univers assez méconnu.

Le téléfilm Les Héritiers arrive à une fin, mais une potentielle suite est envisageable. Pourquoi ne pas en faire une série ? En effet, l'intrigue autour de la disparition de Diane Granger n'est pas bouclée. Ainsi, le doute plane encore autour de son soudain départ, plusieurs pistes sont donc possibles. De plus, cette équipe attachante et cette intrigue bien ficelée happent complètement le spectateur qui en demandera sans doute encore.