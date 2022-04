Les Hommes du feu : le film est-il tiré d'une histoire vraie ?

Sorti en 2017, "Les Hommes du feu" fait partie de ces rares films du cinéma français qui traitent du quotidien des pompiers. Certaines histoires présentes dans le film ont pour inspiration plusieurs faits divers s'étant déroulés dans les années 2010.

Les hommes du feu : en immersion dans le monde des pompiers

Si la fiction américaine s'est souvent intéressée à l'univers des pompiers (Backdraft, Piège de feu, Chicago Fire, New York 911...), c'est moins le cas du côté de la France. Les Hommes du feu est donc un film qui sort quelque peu de l'ordinaire dans le cinéma hexagonal.

Réalisé par Pierre Jolivet, le film peut compter sur un joli duo au casting, avec Roschdy Zem (qui collabore pour la sixième fois avec le cinéaste) et Émilie Dequenne. Cette dernière s'est d'ailleurs battue pour être la plus crédible dans son rôle de pompière, prenant plus de dix kilos de muscles pour le rôle (comme le relate Téléstar).

Les Hommes du feu se déroule dans une caserne de pompiers du Sud de la France, dirigée par l'autoritaire Philippe. Ce dernier voit un jour débarquer Bénédicte, adjudant-chef qui a bien l'intention de trouver sa place dans ce monde majoritairement peuplé d'hommes.

Les hommes du feu ©2.4.7 Films

Au plus près de la réalité

Pour être le plus authentique possible, Pierre Jolivet et le reste de son équipe ont passé plusieurs semaines dans une caserne de pompiers. En effet, il tenait à cœur au réalisateur d'être le plus proche possible de la vie de ces Hommes incroyables. C'est d'ailleurs pour cela que plusieurs vrais pompiers se trouvent dans Les Hommes du feu, en dehors de certains acteurs.

Il faut dire que le réalisateur a été inspiré par deux faits divers survenus en 2012 et en 2014. Le premier voyait ainsi un adolescent de 14 ans mettre le feu à plusieurs centaines d'hectares au Plan d’Orgon, dans les Bouches-du-Rhône. En ce qui concerne le second, il survient deux ans tard et il touche d'autant plus le metteur en scène qu'il en fut un témoin direct. En effet, l'incendie eut lieu dans un village du Club Med, dans lequel était présent son frère.

Ces deux événements poussèrent donc Jolivet à réaliser Les Hommes du feu, comme il le déclare dans le dossier de presse du film :