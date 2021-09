Les Incorruptibles sur Arte : retour sur la transformation de Robert De Niro en Al Capone

Dans "Les Incorruptibles", Robert De Niro incarne le gangster le plus célèbre des Etats-Unis. S’il a hésité à accepter le rôle d’Al Capone, l’acteur s’est finalement investi pour offrir une nouvelle transformation physique hors norme au réalisateur Brian De Palma.

Les Incorruptibles : les fantastiques années 30

Après Scarface et la comédie Mafia Salad, Brian De Palma revient au film de gangsters avec Les Incorruptibles. Mais cette fois, le cinéaste ne se place pas du côté des membres de la pègre mais de celui des autorités. Basé sur un script de l’excellent David Mamet (Engrenages, Spartan), le long-métrage sorti en 1987 relate la croisade d’Eliot Ness pour arrêter Al Capone au début des années 30, pendant la prohibition.

Le policier intraitable et déterminé à faire tomber la figure du crime de Chicago est le premier grand rôle de Kevin Costner, et Les Incorruptibles propulse l’acteur au rang de star. Il révèle également Andy Garcia, qui prête ses traits à l’un des associés de Ness aux côtés de Charles Martin Smith et Sean Connery. Grâce au personnage de Jim Malone, mentor de l’escouade, ce dernier remporte l’Oscar du Meilleur second rôle masculin.

Les Incorruptibles © Paramount Pictures

Du côté des criminels, Robert De Niro interprète le caïd surnommé Scarface. Billy Drago incarne quant à lui le redoutable Frank Nitti, son homme de main qui ne rechigne jamais devant les basses besognes et qui offre au film ses scènes les plus glaçantes. Patricia Clarkson fait enfin ses débuts au cinéma en jouant Catherine Ness. Pour compléter cette réunion de talents, Ennio Morricone signe la bande originale, ce qui lui vaut d’être nommé pour la troisième fois aux Oscars après Les Moissons du ciel et Mission.

Les retrouvailles entre Brian De Palma et Robert De Niro

A la fin des années 60, après avoir été figurant pour Marcel Carné dans Trois chambres à Manhattan, Robert De Niro commence sa carrière sous la houlette de Brian De Palma. Ensemble, ils tournent trois longs-métrages : Greetings et sa suite Hi, Mom !, dans lesquels l'acteur campe un vétéran du Vietnam, ainsi que la comédie The Wedding Party. Le cinéaste présente ensuite le comédien à un certain Martin Scorsese, avec lequel il entame en 1973 une collaboration incontournable avec Mean Streets.

Près de vingt ans après leurs débuts ensemble, Les Incorruptibles marque donc les retrouvailles entre Robert De Niro et Brian De Palma. Une quatrième collaboration qui a bien failli ne pas avoir lieu. A l’origine, Bob Hoskins est engagé pour prêter ses traits à Al Capone. Mais Brian De Palma insiste pour imposer une star dans le rôle du mafieux et pense à son ancien collaborateur et ami. Comme le réalisateur le confie lors d’un entretien pour Entertainment Weekly en 2006, l’interprète du jeune Vito Corleone dans Le Parrain, 2e partie se montre d'abord dubitatif :

J’ai passé des semaines à essayer de le convaincre parce qu’il allait devoir prendre du poids et qu’il avait d’autres films en préparation.

Bob Hoskins est finalement remercié et reçoit la somme de 200 000 dollars en guise de rétribution, d'après les informations du Los Angeles Times en 1986.

Une nouvelle métamorphose

Robert De Niro accepte donc d’incarner le caïd malgré ses réticences, n’en étant pas à sa première transformation physique. Mais comme à son habitude, l’acteur va faire preuve d’une implication pour le moins impressionnante. Comme pour Raging Bull, il accepte de prendre du poids. Pour cela, il se rend en Italie et adopte un régime local conséquent, qui lui permet de gagner douze kilos en seulement cinq semaines.

Le comédien contacte des tailleurs qui avaient habillé Al Capone et leur commande des tenues sur mesure. Pointilleux, il va jusqu’à se procurer des sous-vêtements de soie Sulka, fournisseur officiel du gangster, et ce même s’ils ne sont jamais visibles à l’écran. Afin d’accentuer la ressemblance avec le criminel, il se rase la tête, expliquant à ce sujet auprès d’Entertainment Weekly pour le trentième anniversaire du long-métrage :

J’ai essayé de prendre le plus de poids possible et de me raser davantage la tête pour avoir l'air le plus rond possible avec le temps que j’avais pour me préparer.

À l’arrivée, la ressemblance entre Al Capone et Robert De Niro est bluffante.