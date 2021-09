Les Liaisons dangereuses sur Arte : cette véritable histoire d’amour qui a perturbé le tournage

Après une adaptation moderne signée Roger Vadim en 1959, le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuill font leur retour au cinéma trente ans plus tard. En 1989, Stephen Frears (High Fidelity, The Queen) transpose à l’écran la pièce de Christopher Hampton basée sur le roman épistolaire de Choderlos de Laclos avec Les Liaisons dangereuses. Dans les rôles des deux conspirateurs déterminés à semer le trouble dans les vies sentimentales de leur entourage, Glenn Close et John Malkovich succèdent à Jeanne Moreau et Gérard Philipe.

Le point de départ de leur plan diabolique, et de leur chute, est une proposition de la première au second. Dans la France du XVIIIe siècle, la marquise de Merteuil charge son ancien amant de séduire Cécile (Uma Thurman), la très jeune fille de sa cousine, afin de se venger d’une autre de ses conquêtes avec laquelle elle est censée se marier. Valmont refuse dans un premier temps, préférant tenter de ravir le cœur de la vertueuse madame de Tourvel (Michelle Pfeiffer).

Le libertin accepte la requête de la marquise de Merteuil dans un second temps, lorsqu’il apprend que la mère de Cécile a tenté de mettre en garde madame de Tourvel sur sa nature fourbe. Un défi qui provoque un engrenage où seule la cruauté pourra l’emporter.

Keanu Reeves, Mildred Natwick, Swoosie Kurtz et Peter Capaldi complètent la distribution de ce drame tourné entièrement en Île-de-France. L'année de sa sortie, qui est également celle de Valmont – autre œuvre phare inspirée du roman réalisée par Milos Forman – Les Liaisons dangereuses remporte trois Oscars : Meilleur scénario adapté, Meilleure direction artistique et Meilleurs costumes.

Dans le film, une passion dévorante naît progressivement entre madame de Tourvel et le vicomte de Valmont, au point de les consumer tous les deux. Une relation passionnante qui doit beaucoup à l’alchimie entre ses interprètes. En coulisses, une attirance entre Michelle Pfeiffer et John Malkovich voit d’ailleurs le jour. Les deux acteurs se retrouvent au cœur d’une véritable liaison. Une situation dont se souvient Stephen Frears.

Interrogé par le New York Times en 2003, le cinéaste déclare à propos de John Malkovich, avec lequel la collaboration a souvent été mouvementée :

Son mariage était en train de se briser. Et pendant le film, il avait une liaison avec Michelle Pfeiffer. Les Liaisons dangereuses parle de trahison, de mensonges et de relations qui se dénouent. C’était l’un de ces moments où la réalité et l’art se croisent. C’était bouleversant pour John.