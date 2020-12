Les Ondes du souvenir sur France 3 : un téléfilm inédit au sein d'une ancienne usine de sidérurgie

France 3 diffuse ce samedi soir le téléfilm inédit "Les Ondes du souvenir" avec Gaëlle Bona et David Kammenos. Basée en Lorraine, l'enquête policière se déroule au sein d'une usine de sidérurgie abandonnée.

Un passé chargé d'histoire

Après Les brumes du souvenir situé à Verdun et Les Murs du souvenir situé en Alsace, place au troisième volet, Les Ondes du souvenir qui met à l'honneur une histoire plus contemporaine, celle des aciéries de Lorraine et des Haut-Fourneaux de Longwy. À la fin des années 70, la fermeture des usines sidérurgiques dans cette région entraîna de violentes luttes ouvrières et l'émergence d'ondes privées et clandestines. Le téléfilm évoque donc la radio pirate de l'époque "Lorraine cœur d'acier", qui avait un principe d'antenne ouverte à la parole de tous, dans le but de lutter contre la fermeture des usines.

Pendant plus de trois jours les équipes de tournage se sont installées en Moselle, près de l'usine sidérurgique d'Uckange, vestige d'un autre temps, classé monument historique. Séduite par l'architecture et la beauté des lieux, la réalisatrice a souhaité tourner la première scène de l'intrigue policière dans ce décor. L'esthétique du téléfilm est assez moderne puisque, paradoxalement au décor très ancien, la production a intégré des images tournées au drone, démontrant ainsi l'ampleur du site et offrant une vision très dynamique.

Les Ondes du souvenir ©DALVA Productions

Les Ondes du souvenir : synopsis

C'est au environ de Longwy, dans une vieille usine de sidérurgie abandonnée que plusieurs jeunes jouent aux explorateurs. Déambulant dans les lieux, ils finissent par tomber sur un vieux conduit de ventilation, la grille cède et laisse alors entrevoir un squelette dissimulé à l'intérieur. Les personnages du téléfilm, Clara (Gaëlle Bona), Guillaume (Mhamed Arezki) et François (David Kammenos) démarrent alors leur enquête.

Le corps est vite identifié. Il s'agit d'un ancien ouvrier sidérurgique, militant syndical et l'un des bénévoles pour la radio libre " Lorraine cœur d'acier". Quelques jours plus tard les corps de deux autres anciens ouvriers sidérurgistes et aussi membres de la radio sont découverts.

Les Ondes du souvenir ©DALVA Productions

Sylvie Ayme la réalisatrice de ce troisième volet Les Ondes du souvenir, a donc souhaité rendre hommage à ce lieu emblématique. C'est au cœur de l'activité sidérurgique que se crée l'intrigue, venant ainsi remuer tout un passé, avec une histoire sociale très importante. Dans ce téléfilm, elle fera remonter les souvenirs de l'activisme ouvrier des années 70-80 en Lorraine.

Le téléfilm Les Ondes du souvenir sera diffusé ce samedi 12 décembre à 21 h 05 sur France 3. Vous retrouverez une intrigue policière passionnante, au cœur de l'activité sidérurgique.