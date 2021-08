Les Rois Mages sur TMC : quelle future animatrice a été découverte grâce à ce film ?

Six ans après avoir fait rire la France entière avec « Les Trois Frères », le célèbre trio comique Les Inconnus remet le couvert avec « Les Rois Mages », en 2001. Le film marque d’ailleurs les débuts au cinéma d’une jeune femme qui sera plus tard connue pour ses apparitions dans des émissions télévisées : Virginie de Clausade.

Les Rois Mages : des retrouvailles tant attendues

En 1995, Les Inconnus sublimaient leur popularité par le long-métrage Les Trois Frères. Le film fut non seulement un grand succès commercial avec plus de 6,8 millions d’entrées en France (leader du box-office hexagonal cette année-là), mais il remporta également le César de la meilleure première œuvre. Une vraie consécration donc, pour le groupe formé par Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus. Par la suite, les trois acteurs ont continué à livrer des films "estampillés Les Inconnus", mais sans forcément être réunis ensemble. Ainsi, il y a eu Le Pari (1999), L’Extraterrestre (2000) et Antilles sur Seine (2001). Les Rois Mages sorti également en 2001 fut donc à cette époque un film très attendu.

En effet, le trio était de nouveau visible sur grand écran, dans la même veine que Les Trois Frères. Ironie du sort, par ailleurs : c’est ce dernier qui a inspiré le scénario de Les Rois Mages. Ainsi, dans la scène finale du film, lorsque les personnages joués par les trois comédiens servent à manger dans une cantine scolaire, un des cuisiniers surnomme Pascal Légitimus, Balthazar.

La comédie suit donc Balthazar, Melchior et Gaspard qui rendent visite au nouveau-né Jésus, comme cela est signifié dans les écrits de la Bible. Sauf que les trois Rois s’égarent dans le temps et se retrouvent en pleine année 2001. Perdus en plein Paris, ils vont néanmoins tenter de poursuivre leur mission en allant à la recherche du petit Jésus.

Découverte d’une future présentatrice télévisée

Au départ, le choix du rôle féminin principal était tourné vers la comédienne Maud Forget. Cependant, ils tomberont sous le charme de Virginie de Clausade, âgée d’à peine 20 ans à l'époque. Malgré le fait qu’elle soit débutante dans le métier, cette dernière avait en effet tapé dans l’œil du trio comique par son côté très « désabusé ». Cela a donc fait la différence pour jouer dans Les Rois Mages.

Par la suite, la franco-belge se tourne vers la télévision et joue dans quelques séries comme Julie Lescaut ou bien encore SOS 18. Toutefois, c’est dans le poste de présentatrice qu’elle se sentira le plus à l’aise. On la verra ainsi sur Paris Première dans l’émission Que dire, avant de devenir chroniqueuse dans Ça balance à Paris.

Après avoir travaillé pour Laurent Ruquier dans la dernière saison d’On a tout essayé, elle rejoint le groupe TF1 en 2007. Ainsi, elle co-présente Les Enfants de la télé sur TF1 avec Arthur durant trois ans. En parallèle, on la retrouve également sur des projets comme Star Mag, Tout pour plaire ainsi que des émissions courtes lancées par "la première chaîne de France" : Le club TF1 : voyage ou bien encore Le club TF1 : j'invite. En 2012, elle se signale une dernière fois en co-animant la première saison d’un futur grand télé crochet : The Voice, aux côtés de Nikos Aliagas. Elle sera plus tard remplacée par Karine Ferri.

The Voice ©TF1

Aujourd’hui, l’actrice, productrice et animatrice s’est retirée du monde de l’audiovisuel. Elle s’est beaucoup plus consacrée à l’écriture d’ouvrages, publiant notamment la biographie des dernières années de vie de l’humoriste Thierry Le Luron. Elle s'est également signalée sur les planches de théâtre.