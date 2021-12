Les Traducteurs : comment Dan Brown a inspiré le film ?

Sept ans après la comédie Populaire, le réalisateur Régis Roinsard signe son deuxième long-métrage avec Les Traducteurs. Sorti en 2020, le film débute à l’approche de la parution d’un futur bestseller : L’Homme qui ne voulait pas mourir, l’ultime volet de la trilogie Dedalus, du mystérieux écrivain Oscar Brach.

Désireux de préserver sa poule aux œufs d’or, l’éditeur Eric Angstrom (Lambert Wilson) impose des conditions particulièrement strictes aux neuf traducteurs de l’ouvrage. Installés dans un bunker situé sous un manoir français, ils sont dans l’obligation de vivre reclus et n’ont droit à aucun contact avec l’extérieur. De quoi garantir à Angstrom des recettes colossales.

Trois semaines après l’entrée des traducteurs dans le bunker, les dix premières pages du roman apparaissent sur la Toile. Le hacker à l’origine de cette fuite exige une rançon, menaçant de dévoiler le reste de l’ouvrage. Déterminé à débusquer le coupable, l’éditeur va alors révéler que sa cupidité n’a aucune limite.

Alex Lawther, Olga Kurylenko, Sidse Babett Knudsen, Eduardo Noriega, Ricardo Scamarcio, Frédéric Chau, Anna Maria Sturm, Maria Leite et Manolis Mavromatakis forment l’équipe de traducteurs. Sara Giraudeau et Patrick Bauchau complètent la prestigieuse distribution du long-métrage.

Après la sortie de son premier film, Régis Roinsard découvre l’organisation hors norme mise en place pour la traduction d’Inferno de Dan Brown. Cité par Allociné, le cinéaste explique comment il a trouvé un point de départ scénaristique pour Les Traducteurs :

Je suis tombé sur plusieurs articles autour de la traduction du livre de Dan Brown, Inferno. Douze traducteurs internationaux avaient été enfermés dans un bunker en Italie pour traduire son dernier roman. Ce qui m’a interpellé et fasciné, c’est qu’un produit culturel nécessite qu’on le protège comme s’il s’agissait de pierres précieuses. À partir de là m’est venu le célèbre 'Et si…', propre à la genèse de toute fiction : 'Et si le livre était volé, piraté malgré toutes les précautions prises ? Et si on demandait une rançon pour ne pas le publier sur le Net ?' J’avais mon sujet !