Les Tuche 2 : comment s’est déroulé le tournage aux Etats-Unis ?

Succès surprise de l’année 2014, « Les Tuche » a bénéficié d’une suite dont le tournage a pris place aux Etats-Unis. Une expérience nouvelle, teintée de hauts et de bas pour toute l’équipe.

Les Tuche : une famille formidable

Il y a eu en 2008 Bienvenue chez les Ch’tis, qui se moquait avec gentillesse des gens du Nord. En 2011, Les Tuche reprennent quelque peu ce postulat (bien que les potentielles origines nordiques des personnages ne soient jamais officiellement revendiquées). En effet, pour développer l’histoire du film, le scénariste s’est inspiré d’un épisode de la série documentaire belge Strip-Tease, qui était consacré à une vraie famille du Nord de la France.

Le premier volet de Les Tuche s’intéressait à une famille modeste du village fictif de Bouzolles qui, par le plus grand des hasards, empoche 100 millions d’euros à la loterie. Dès lors, la vie du couple formé par Jeff, Cathy et leurs trois-enfants Stéphanie, Wilfried et Donald, change à jamais.

En ce qui concerne Les Tuche 2 : le rêve américain, la célèbre famille se rend à Los Angeles pour fêter l’anniversaire de Donald, désormais installé aux Etats-Unis. Toutefois, sur place, les choses ne vont pas se passer comme prévu.

Comme le premier volet, la comédie réalisée par Olivier Baroux est un grand succès avec 4,6 millions d’entrées, ce qui fait de lui le film français le plus vu en 2016.

Un tournage parfois dangereux

Pour Les Tuche 2, Olivier Baroux a déplacé sa caméra en Californie, du côté de Los Angeles et de Las Vegas. Des lieux de prestige pour une production humoristique hexagonale, mais qui ne se sont pas déroulés sans accrocs. En effet, le tournage a été émaillé par des conditions climatiques très compliquées. Ainsi, les séquences dans le désert californien furent un véritable calvaire, car elles furent tournées sous une chaleur mortelle.

Les Tuche 2 ©Eskwad

De même, l’équipe de tournage, ainsi que les acteurs, ont dû faire face à des animaux peu accueillants. Comme relaté par Télestar, Isabelle Nanty se souvient d’ailleurs d’une séquence dans laquelle un shérif est venu les mettre en garde sur le fait qu’ils se trouvaient dans une zone où plusieurs serpents mortels sévissaient. Cela a poussé les acteurs à rejoindre rapidement leur hôtel.

Le rêve américain aurait donc pu tourner au cauchemar.

À noter que les Tuche reviennent en 2021, avec Les Tuche 4, dont la sortie est programmée pour le 8 décembre 2021.