L'histoire sans fin le 12 juillet sur Arte : l'inoubliable chanson reprise dans Stranger Things - CinéSéries

"L'histoire sans fin", est un film culte des années 80. Impossible de ne pas entonner la chanson principale du film à la seule évocation de son nom : NeverEnding Story. Et pour ceux qui sont trop jeunes pour la connaître, la série Netflix "Stranger Things" l'a remise au goût du jour lors de la diffusion de la saison 3. On vous explique tout.

Petit rappel sur L'histoire sans fin

L'histoire sans fin est un film sorti en 1984, du réalisateur allemand Wolfgang Petersen juste après le fameux Das Boot (Le Bateau). Vous savez le même Wolfgang Petersen qui a signé entre autres Troie en 2004 avec Brad Pitt et Eric Bana. L'histoire sans fin est une co-production germano-américaine (Die unendliche Geschichte / The NeverEnding Story), tournée en Allemagne mais en anglais avec de jeunes acteurs américains Barret Oliver (Bastien) et Noah Hathaway (Atreyu). Le film est adapté du roman éponyme de Michael Ende et connaîtra deux suites.

Dans un premier temps, L'histoire sans fin raconte l'histoire du jeune Bastien qui découvre un livre mystérieux à la bibliothèque. Mais quel secret renferme cet étrange livre intitulé "L’histoire sans fin" ? Irrésistiblement attiré par ce conte, le jeune garçon va découvrir le monde extraordinaire de Fantasia. Nous voilà donc plongés dans Fantasia avec le héros Atreyu qui a pour mission de trouver un remède pour l'impératrice malade, ce qui permettra de sauver ce monde.

Toute une génération a été bercée par la magie ce conte fantasy. L'histoire sans fin aura marqué les mémoires pour plusieurs raisons, notamment son fantastique bestiaire dont on citera le gentil dragon Falkor, le redoutable loup Gmork, et surtout (non sans peine) l'inoubliable et valeureux destrier d'Atreyu : Artax ! Mais il y a une autre chose dans L'histoire sans fin qu'on n'oubliera jamais. Il s'agit de la bande originale du film, avec en tête la chanson entonnée par Limahl (ex-leader du groupe Kajagoogoo) et intitulée : The NeverEnding Story.

En haut Atreyu (Noah Hathaway) avec Falkor, en bas le très méchant Gmork.

The NeverEnding Story : la chanson

Personne n'a oublié la mélodie de cette chanson catchy unique qui a cartonné dans les années 80. Composée par Giorgio Moroder - qui n'est autre que le compositeur oscarisé de Midnight Express, Flashdance (What a Feeling) et Top Gun (Take my Breath Away) - la chanson The NeverEnding Story en duo avec Beth Anderson est extraite de l'album de Limahl Don't Suppose. Le single s'est vendu à plus de 4 millions d'exemplaires dans le monde. En référence au film et à son titre, la chanson n'a ni début ni fin. Ainsi The NeverEnding Story disparaît tout en se fondant, ce qui la rend sans fin !

Par ailleurs, il existe une deuxième version en français en duo avec Ann Calvert, sur les paroles de Pierre-André Dousset. Malheureusement, on ne peut pas qualifier cette version de réussite, puisqu'à part le refrain, on ne comprend pas grand chose. On lui préfère donc nettement la version originale. Jugez plutôt par vous-mêmes :

Un regain pour la chanson en 2019

Le 4 juillet 2019, sortait la 3ème saison de Stranger Things sur Netflix. Une saison se déroulant en 1985, peu de temps après la sortie de L'histoire sans fin et le succès de sa BO. La série Netflix, qui surfe clairement sur les 80's, a donc utilisé le tube incontournable The NeverEnding Story dans un des épisodes, remettant ainsi la chanson de Limahl au goût du jour. Dustin aka Dusty-bun (Gaten Matarazzo) et sa copine Suzie aka Suzie-poo (Gabriella Pizzolo) chantent en duo The NeverEnding Story. (Re)découvrez l'extrait ci-dessous :

Limahl ne pouvait pas rêver mieux ! Le retour du succès a été immédiat avec un visionnage du clip vidéo d'origine augmenté de 800% en quelques jours selon YouTube, tandis que Spotify a signalé une augmentation de 825% des demandes pour la chanson. Et Millie Bobby Brown (Eleven) avait même lancé un challenge basé sur la chanson sur Instagram. Autant dire que c'est une jolie renaissance pour The NeverEnding Story de Limahl qui en a profité pour exprimer toute sa gratitude au géant du streaming ! Malgré tout, le chanteur a avoué ne pas avoir regardé la série, par contre il a vu les extraits du duo ci-dessus.

Ce n'était pas la première fois que Limahl pouvait constater une augmentation similaire des demandes pour une de ses chansons. Dans le fameux épisode interactif de Black Mirror: Bandersnatch de David Slade, diffusé sur Netflix fin 2018, la chanson Too Shy - You're too shy shy, hush-hush, eye to eye, ça vous parle ?- de son groupe Kajagoogoo avait été utilisée et avait vu ainsi sa cote de popularité remonter subitement. Merci Netflix !

L'histoire sans fin sera diffusé(e) le 12 juillet à 21h sur Arte.