Liés pour la vie : découvrez l'histoire vraie derrière le téléfilm de TF1

Découvrez l'histoire peu commune de Céline Gerny, la cavalière qui a inspiré "Liés pour la vie", le téléfilm porté par l'auteure et actrice Laëtitia Milot.

Liés pour la vie : de quoi ça parle ?

La comédienne Laëtitia Milot a plusieurs cordes à son arc. Très appréciée du grand public, l'actrice est un visage phare du petit écran français, mais pas que : la jeune femme est également auteure. Ainsi, le téléfilm Liés pour la vie est adapté de son second roman.

On y suit l'histoire de Lucie, ex-championne d'équitation devenue paraplégique suite à un accident de moto. Son existence bascule et elle voit son avenir remis en question. Alors que l'héroïne tente de se reconstruire et d'accepter sa situation, elle rencontre un certain Marc (François Vincentelli). Tous deux ne tardent pas à se rapprocher, mais Lucie est loin d'imaginer que cet inconnu n'est autre que le chauffard qui a brisé sa vie...

Comment est né Liés pour la vie ?

L'auteure et actrice principale de Liés pour la vie s'est confiée sur la genèse de son œuvre à nos confrères de Télé-Loisirs. Spectatrice assidue des Jeux olympiques comme paralympiques, la comédienne explique avoir été particulièrement marquée par les performances des cavaliers handicapés.

J’ai découvert ces athlètes, qui ont une force et un courage incroyables, dont on ne parle pas assez.

Il n'en fallait pas plus pour donner envie à la comédienne née à Limoges de se lancer dans une histoire rendant hommage à ces sportifs de haut niveau. En outre, Laëtitia Milot reconnaît qu'écrire sur le handicap lui tenait à cœur depuis des années.

Le récit d'une passion invaincue

Bien entendu, Liés pour la vie s'inscrit comme une fiction. Nombre d'éléments du film - et notamment l'intrigue concernant Lucie et Marc - ne se sont donc pas réellement produits. Néanmoins, Laëtitia Milot explique avoir construit son héroïne en s'inspirant des parcours de deux femmes, dont la cavalière Céline Gerny.

Céline Gerny ©IFCE

Cette dernière commence à pratiquer l'équitation à la fin des années 1980. En 2001, à la suite d'une chute de cheval, on lui diagnostique une fracture de la colonne vertébrale ainsi qu'une lésion de la moelle épinière. Céline ne pourra jamais remarcher. La jeune femme - alors âgée de dix-huit ans - refuse pour autant de vendre ses équidés. Cinq mois après l'accident, elle prend la décision de remonter. Lors de son séjour à l'hôpital, elle confie avoir eu une pensée pour Bernard Sachsé, - cascadeur équestre devenu paraplégique - qu'elle avait rencontré des années plus tôt. Malgré son handicap, ce dernier pratiquait toujours l'équitation. Son souvenir a notamment permis à la jeune femme de reprendre espoir quant à sa propre situation.

Au moins une personne l'avait fait.

À peine trois ans plus tard, voilà qu'elle rejoint l'équipe de France de para-dressage. Depuis, Céline Gerny a participé aux championnats d'Europe en 2005, lors desquels elle a décroché deux médailles de bronze. Elle concourt ensuite deux fois aux Jeux paralympiques, à Pékin et Rio. Parallèlement, la prestigieuse académie de Saumur lui décerne un diplôme d'entraîneuse de para-dressage.

Une belle amitié

Céline Gerny a noué des liens forts avec Laëtitia Milot et s'est rendue sur le tournage du téléfilm. Plus encore, elle apparaît au générique de l'unitaire en tant que figurante ! Sur son site internet, la championne de dressage écrit ainsi :

J’ai eu l’honneur que mon expérience de vie ait pu inspirer la rédaction du roman et la fierté, aujourd’hui, de pouvoir être figurante sur le tournage du film. Merci à Laëtitia Milot de valoriser les athlètes handicapés et de faire connaître le para-dressage.

Céline Gerny ©IFCE

On imagine sans peine tout le bien que peut faire Liés pour la vie à cette discipline méconnue d'une grande partie du public, comme l'explique Céline Gerny sur France Bleu.

Dans la vie "normale", on est immergé dans le monde des valides. J'encourage tout le monde à se rendre sur une compétition handisport pour s'immerger dans le monde du handicap.

Vous pouvez retrouver l'émouvant et inspirant Liés pour la vie le 7 juin au soir, sur TF1 !