L'Île aux trente cercueils : la série France 2 est-elle à la hauteur de la version de 1979 ?

"L'Île aux trente cercueils" est de retour sur France 2 avec un nouvel épisode. La mini-série portée par Virginie Ledoyen et Charles Berling adapte une histoire bien connue tirée du roman de Maurice Leblanc. En 1979, les téléspectateurs ont pu découvrir une première adaptation terrifiante avec Claude Jade. Le nouveau remake est-il à la hauteur de l'ancien ? On vous en dit plus.

L'Île aux trente cercueils : les adaptations sont-elles fidèles au roman ?

En 1919, Maurice Leblanc publie son roman L'Île aux trente cercueils sous forme de feuilleton dans Le Journal, un quotidien français. Par la suite, le livre sortira en deux volumes : Véronique et La Pierre miraculeuse. L'ouvrage de Leblanc est un conte policier gothique, aux frontières du fantastique, dans lequel Arsène Lupin (le héros habituel de l'écrivain) n’apparaît que dans la deuxième partie. Cette histoire terrifiante suit Véronique d'Hergemont, qui est à la recherche de son père et de son fils, déclarés morts en 1902. Arsène Lupin intervient à la fin et vient sauver l'héroïne des griffes des monstres qui veulent la crucifier...

L'histoire a été modifiée lors de la première adaptation de 1979. En effet, le personnage d'Arsène Lupin ne joue aucun rôle dans l'adaptation télévisée, dont il est totalement absent. Par la suite, l'adaptation d'Elsa Marpeau et Florent Meyer de L'Île aux trente cercueils est restée dans cette lignée, en supprimant également le personnage. Les protagonistes principaux incarnés par Virginie Ledoyen et Charles Berling ne croisent pas la route du célèbre gentleman-cambrioleur.

Véronique (Virginie Ledoyen) - L'Île aux trente cercueils ©France 2

Une version moins terrifiante...

La série télévisuelle de 1979, réalisée par Marcel Cravenne, a marqué voire terrorisé toute une génération. Il faut dire que l'ambiance était très pesante, pour ne pas dire angoissante. Claude Jade se glisse dans le rôle d'une jeune femme torturée par la mort de son fils et de son père. Cette dernière va devoir suivre un jeu de piste macabre sur une île hostile où règne une terrible prophétie. Dans cette version, la tension monte lentement et présente dans un premier temps les personnages et leurs relations toxiques. Dans un second temps, les téléspectateurs découvrent l'île de Sarek, mystérieuse et terrifiante. La série va très loin et dévoile des scènes très sombres qui font froid dans le dos.

La nouvelle version portée par Virgine Ledoyen et Charles Berling abandonne complètement le caractère gothique, ainsi que la dimension historique du récit. Dans la première adaptation, Véronique incarne une allégorie de toutes ces femmes courageuses qui ont traversé la Première Guerre mondiale en fournissant un travail colossal et en s'occupant du foyer pendant l'absence de leur mari. L'adaptation télévisuelle de 2022 est quant à elle bien plus contemporaine et s'inscrit dans l'air du temps. L'ambiance est également beaucoup moins terrifiante.

Des avis partagés

Cette nouvelle adaptation de L'Île aux trente cercueils divise. Evidemment, les personnes qui ont frissonné devant les scènes d’épouvante de la version de 1979 sont déçues, car l'intrigue peu paraître plate et ennuyante. La presse est mitigée :

Télé Star a été plutôt emballé :

Une mini-série pleine de suspense, librement inspirée du roman éponyme de Maurice Leblanc et servie par une belle distribution. 3,5/5

Télérama a de son côté assuré avec plus d'ironie :

Devant la foultitude d’esprits frappeurs et de prédictions embrouillées, l’héroïne constate, avec un sens certain de la litote : "C’est bizarre". On ne saurait mieux dire. 2/5

Enfin, Ouest-France n'a pas du tout été convaincu :

Une adaptation ratée du roman de Maurice Leblanc. 1,5/5

Les téléspectateurs ne sont pas tous conquis par cette nouvelle version. Voici ce qu'on peut notamment lire, sous le post Instagram de France 2 :

J’ai zappé au bout de 30 min, ennuyeux. Décevant…. Mise en scène décevante, heureusement que les acteurs sont bons. Déçue de cette série qui se passe à notre époque. Rien ne vaut le livre. Une série assez soporifique mais qui a son charme, un peu désuète. Les personnages sont bien caricaturaux en particulier le curé superstitieux. Que c'est mauvais ! Comment de bons acteurs et une bonne histoire peuvent donner une nullité pareille.

La série est à découvrir en avant-première sur Salto !