L’Impasse : quand l’histoire d’amour entre Al Pacino et Penelope Ann Miller dépassait la fiction

Al Pacino et Penelope Ann Miller vivent une histoire d’amour poignante dans le tragique "L’Impasse". Le duo a développé une véritable alchimie sur le tournage, au point d’entamer une liaison compromettante pour le comédien.

L’Impasse : des retrouvailles majestueuses

Dix ans après Scarface, Brian De Palma dirige à nouveau Al Pacino pour L'Impasse, sorti 1993. Dans ce film culte, le comédien prête ses traits à Carlito Brigante, un gangster usé qui sort de prison en 1978 et retrouve New York, après avoir passé cinq ans derrière les barreaux. Bien décidé à rester dans le droit chemin, le criminel repenti s’efforce de rester loin de la rue, même si sa poisse et ses connaissances ne cessent de l’y ramener.

Son rêve ? Amasser 75 000 dollars légalement afin de partir aux Bahamas, pour s’associer avec un partenaire dans une société de location de voitures. Mais entre les balances qui opèrent secrètement pour la police, la nouvelle génération de voyous qui n’a plus aucune éthique et son avocat véreux David Kleinfeld (Sean Penn) qui a une fâcheuse tendance à lui attirer des ennuis, Carlito doit surmonter de nombreuses embûches.

Carlito Brigante (Al Pacino) - L'Impasse ©Universal Pictures

Penelope Ann Miller, John Leguizamo, Luis Guzmán et Viggo Mortensen complètent la distribution de ce chef d’œuvre désenchanté. Outre la performance royale d’Al Pacino, fatigué et aspirant à une vie meilleure, le long-métrage reste en mémoire grâce à sa galerie de crapules (Benny Blanco en tête), à sa poursuite finale haletante mais aussi à son histoire d’amour poignante.

Une liaison compromettante pour Al Pacino

Dans le film, Carlito Brigante tente de renouer des liens avec la femme de sa vie, Gail, une danseuse qui travaille dans un club de striptease. Durant la production de L'Impasse, la romance entre Al Pacino et Penelope Ann Miller dépasse la fiction. Le duo développe une véritable alchimie et entame une liaison. Une relation que l’acteur, alors en couple avec la productrice Lyndall Hobbs, aurait aimé garder secrète.

Néanmoins, sa partenaire à l’écran l’évoque publiquement. Interrogée par People en 1993, Penelope Ann Miller déclare :

Ce n’est pas un secret et je n’en ai pas honte.

La comédienne ne tarit pas d’éloges à l’égard d’Al Pacino, ajoutant ensuite :

Al est une personne très passionnée, et il a fait ressortir en moi une certaine féminité, une sexualité, une passion. Je pense que j’ai toujours su que je l’avais en moi, mais il a allumé un vrai feu.

Pendant le tournage, Penelope Ann Miller et Al Pacino restent discrets "pour le bien du film", d’après l’actrice. À la première new-yorkaise du long-métrage à laquelle il assiste avec sa compagne, le comédien fait tout pour éviter l’interprète de Gail selon People. Cette dernière préfère cependant assumer leur idylle, aussi compliquée soit-elle. Lors de son entretien avec le magazine, un mois après la sortie de L’Impasse, elle conclut :