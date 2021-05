Lincoln - À la poursuite du Bone collector sur TF1 : c'est quoi cette nouvelle série policière ?

Une nouvelle série américaine arrive sur TF1 : " Lincoln : À la poursuite du Bone Collector". Cette fiction policière est inspirée du film "Bone collector", qui raconte la traque menée par un criminologue devenu tétraplégique pour arrêter un redoutable serial killer.

Lincoln : À la poursuite du Bone collector : ça parle de quoi ça parle ?

Cette nouvelle série inédite, made in USA, arrive ce mardi 4 mai sur TF1. Le titre Lincoln : À la poursuite du Bone collector vous dit forcément quelque chose. En effet, son scénario est inspiré du film Bone collector, sorti en 1999 avec Denzel Washington et Angelina Jolie, et cette nouvelle fiction est donc l'adaptation télévisée de ce long-métrage. Ce concept est en vogue, comme on a déjà pu le voir avec la série Clarice qui est un spin-off du film Le Silence des Agneaux. Avant d'être un film, Bone collector est un livre de Jeffrey Deaver, intitulé "le Désosseur" en français.

Bone collector © Columbia Pictures Corporation / Universal Pictures

Cette nouvelle fiction retrace l'histoire de Lincoln Rhyme, un criminologue de renom devenu tétraplégique suite à une chute, piégé par un serial killer surnommé le "Bone collector". Il ne lâche pas l'affaire, et compte bien mettre la main sur ce terrible criminel. Lincoln est donc encore et toujours très investi dans l'enquête. Ne pouvant plus bouger, ses collègues le retrouvent dans son appartement et les recherches se passent chez lui.

Il fait la rencontre d'Amélia, qui vient d'être recalée du FBI. Cette policière se trouvait sur une scène de crime, signée du "Bone collector". Lincoln décide donc de l'intégrer à l'enquête, elle sera ses yeux. Elle est équipée d'une caméra, ce qui permet au criminologue de se promener en temps réel sur les lieux, via un grand écran qu'il a dans son salon.

Un duo qui fonctionne bien

La série reprend le schéma et le rythme des fictions américaines dont on a l'habitude. Néanmoins, le tandem d'enquêteur est très original. Lincoln incarné par Russell Hornsby (Proven Innocent, Creed II), tente d'imposer un caractère plutôt autoritaire, même s'il parait d'emblée assez sympathique. De son côté, Amelia, jouée par Arielle Kebbel (Vampire Diaries, Midnignt, Texas), élève sa sœur seule depuis le décès de ses parents quatorze ans plus tôt.

Le personnage de Lincoln est un ersatz de Sherlock Holmes mélangé à Dr House. Obsessionnel, le criminologue a également une connaissance exacte de la topographie de New York. Son cerveau fonctionne donc à plein régime, ce qui lui permet de guider sa jeune coéquipière. Amelia arrive toujours à mettre la main sur de précieux indices. Lincoln, quant à lui, analyse et interprète toutes ses trouvailles.

Lincoln : À la poursuite du Bone collector © NBC / Sony Pictures Television / Universal Television

Riche de dix épisodes, la série Lincoln : À la poursuite du Bone collector ne se distingue pas par son. originalité, mais saura plaire aux amateurs de séries procédurales rythmées et un peu glauques. L'interprétation des deux acteurs est par ailleurs très juste et leur personnalité les rend attachants. Ce duo atypique permet de retourner sur les traces du terrible serial killer avec une intrigue qui tient en haleine.

Retrouvez la nouvelle série inédite Lincoln : À la poursuite du Bone collector ce mardi 4 mai sur TF1 à 21h05.